Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte evrak davasında yeni gelişme
Sahte evrak davasında yeni gelişme
Kaçak yollardan Güney'e geçeceklerdi
Kaçak yollardan Güney'e geçeceklerdi
Evinde baskın yedi
Evinde baskın yedi
Hırsız cezaevini boyladı
Hırsız cezaevini boyladı
Planları çöktü
Planları çöktü

Merkel'den koronavirüs tedbirleri savunması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle getirilen kısıtlamaları savundu. Merkel, yürürlükte olan kısıtlamalar sayesinde temas sayısının yaklaşık yüzde 40 azaldığını açıkladı.

26 Kasım 2020 Perşembe 13:00
717 Okunma
Merkel'den koronavirüs tedbirleri savunması

Federal Mecliste konuşan Merkel, kısıtlamaların kaçınılmaz bir önlem olduğunu belirterek "Dört hafta önce kısıtlama kararı alınmasaydı bugün ne durumda olacağımız tahayyül bile edilemezdi." dedi.

Merkel, yürürlükte olan kısıtlamalar sayesinde temas sayısının yaklaşık yüzde 40 azaldığını ifade ederek enfeksiyon sayısındaki yüksek artışın durdurulduğunu belirtti.

Avrupa'daki tüm kayak merkezlerinin salgın nedeniyle kapatılmasından yana olduğunu belirten Merkel, "Avrupa'da tüm kayak alanlarını kapatıp kapatamayacağımızı oylamaya çalışacağız. Maalesef Avusturya'nın açıklamalarını duyduğumuzda bunu o kadar kolay yapamayız gibi görünüyor. Ancak bu konuda tekrar çabalayacağız." ifadelerini kullandı.

Merkel, sağlık sistemlerinin güçlü olduğunu savunarak hedeflerinin COVID-19 hastalarının yanı sıra herkesin ihtiyacı olan tedaviyi alabilmelerini sağlamak olduğunu dile getirdi.

"Yoğun bakım ünitelerinin tamamen dolmasını beklersek çok geç olur." ifadesini kullanan Merkel, sağlık sistemine aşırı yüklenmekten koruyan her şeyin sosyal uyuma hizmet ettiğini vurguladı.

Merkel, COVID-19 salgınının Almanya, Avrupa Birliği ve tüm dünya için İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük sınama olduğunu söyledi.

Aşı kullanımının başlamasının salgın sorununu hemen çözmeyeceğini kaydeden Merkel, ancak tünelin sonunda bir ışık olduğunu göstermesi bakımından bunun çok önemli olduğunu belirtti.

Merkel, kış aylarının COVID-19 nedeniyle zor geçeceğini ancak sabır ve disiplinle bu salgının üstesinden gelinebileceğini sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Angela MerkelAlmanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de COVID-19'dan ölenlerin sayısı 268 bini geçti
ABD'de COVID-19'dan ölenlerin sayısı 268 bini geçti
Azerbaycan'da rekor vaka artışı
Azerbaycan'da rekor vaka artışı
Yunanistan'da koronavirüs karantinası bir hafta uzatıldı
Yunanistan'da koronavirüs karantinası bir hafta uzatıldı
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim