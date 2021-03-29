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Merkel'den 'mutant virüs' uyarısı: Yeni bir salgınla karşı karşıyayız

Almanya Başbakanı Merkel, eyalet başbakanlarından Covid-19 tedbirlerini uygulamalarını istedi. Covid-19’un mutasyona uğramış türlerine işaret eden Merkel, “Temelde yeni bir salgınla karşı karşıyayız. Bu yeni virüs çok daha agresif, daha bulaşıcı ve daha ölümcüldür” dedi.

29 Mart 2021 Pazartesi 09:40
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Merkel'den 'mutant virüs' uyarısı: Yeni bir salgınla karşı karşıyayız

Almanya Başbakanı Angela Merkel, eyalet başbakanlarından yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede kararlaştırılan tedbirleri uygulamalarını istedi.

Merkel, ARD televizyonunda yayınlanan "Anne Will" adlı programda yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınındaki üçüncü dalgayı kırmak için eyalet başbakanlarıyla mart başında alınan kararların etkili ve hızlı şekilde uygulanması gerektiğini söyledi.

“Eyaletlerde eyleme geçilmesine ihtiyaç var” diyen Merkel, eyalet başbakanlarının vaka sayılarının düşürülmesi için etkili araçlara sahip olduğunu, bunların kullanılmasını talep etti.

Yeni vaka sayıları belirli bir seviyeye ulaştığında “acil frene basılması" ve sert tedbirlerin uygulamaya girmesinin kararlaştırıldığını anımsatan Merkel, vaka sayılarının çok yüksek olduğu bölgelerde dışarıya çıkmanın kısıtlanması ve insanlar arasında temasların azaltılması gibi tedbirlerin getirilebileceğini belirtti.

Merkel, bunun yanı sıra okullarda ve iş yerlerinde hızlı testlerin uygulamaya konulmasını ve işverenlerin personeline uzaktan çalışma imkanı sunmasını istedi.

Başbakan Merkel, eyalet başbakanlarının tedbirleri almada harekete geçmemesi durumunda Enfeksiyon Yasası’nda değişiklik yapabileceğini aktardı.

Covid-19’un mutasyona uğramış türlerine işaret eden Merkel, “Temelde yeni bir salgınla karşı karşıyayız. Bu yeni virüs çok daha agresif, daha bulaşıcı ve daha ölümcüldür” dedi.

Merkel, bundan dolayı uygun önlemlerin ciddiyetle alınıp uygulanmasını isteyerek, "Çok fazla vaktimiz yok" değerlendirmesinde bulundu.

Berlin ve Saarland eyaletlerinde bazı tedbirlerin belirli şartlarda gevşetileceği yönünde alınan kararları eleştiren Merkel, bu kararların alınmasından mutlu olmadığını söyledi.

Şansölye Merkel, eylül sonuna kadar herkese aşı teklifi sunulacağına ilişkin verdiği sözünün arkasında olduğunu da kaydetti.

Başbakan Merkel'in eyalet başbakanlarıyla 4 Mart’ta düzenlediği toplantıda, son 7 günde 100 bin kişideki yeni vaka sayısının 3 gün üst üste 100'ün üzerinde çıkması durumunda "acil frene basılacağına” ve 7 Mart’a kadar geçerli olan sert tedbirlere dönüleceğine ilişkin karar alınmıştı.

Birçok eyalette son 7 günde 100 bin kişide yeni vaka sayısı 3 günden fazla süredir 100’ün üzerinde olmasına rağmen acil frene basılmamış, sert tedbirler uygulanmamıştı.

Almanya’da haftalık yeni vaka sayıları ocak ve şubat başında düşmüş, şubat sonu ve mart ayında tekrar hızla yükselmeye başlamıştı. Bu artışın, Covid-19’un mutasyona uğramış ve hızla yayılan türlerinden kaynaklandığı ifade ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
Angela MerkelMutant Virüs
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