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Merkel'den Türk bilim insanları Şahin ve Türeci'ye: Sizinle gurur duyuyoruz

Almanya Başbakanı Merkel, koronavirüs aşısı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'yle yaptığı görüşmede, "Sizinle çok büyük gurur duyuyoruz. Bunu hükümetimiz adına söyleyebilirim." dedi.

17 Aralık 2020 Perşembe 16:53
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Merkel'den Türk bilim insanları Şahin ve Türeci'ye: Sizinle gurur duyuyoruz

Şahin ve Türeci, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı Amerikan Pfizer ile birlikte 11 ay içinde aşı geliştirdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, bu başarıya imza atan iki bilim insanı ile video konferans yoluyla görüştü, "Dünyaya umut oldunuz." dedi.

Bilim insanı Şahin ise 60 ülkeden araştırmacılara sahip olduklarını, gece gündüz demeden çalıştıklarını ve gelecek kış normal yaşama dönüleceğinden emin olduğunu söyledi.

Aşı çalışmalarına "maraton" benzetmesi

Özlem Türeci de koronavirüs aşı çalışmalarına başlama kararını 25 Ocak'ta aldıklarını ifade etti.

Türeci, USA Today'e verdiği röportajda aşı için yürüttükleri çalışmayı "maraton koşmaya" benzetti. Yüzde 60 ila 70 sürü bağışıklığı kazanılana kadar katkıda bulunmak istediklerini söyledi.

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