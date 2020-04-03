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Merkel'in karantina süreci bitti

Almanya'dan kritik koronavirüs açıklaması geldi

03 Nisan 2020 Cuma 13:32
1024 Okunma
Merkel'in karantina süreci bitti

Almanya'dan kritik koronavirüs açıklaması geldi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in karantina süresinin bittiği, bugünden itibaren başbakanlıkta mesaiye başlayacağı duyuruldu.

Alman şansölye 23 Mart'ta kendisini karantinaya aldığını açıklamıştı

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaKoronavirüsAngela Merkel
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Gibri 2020-04-03 16:16:35

Dünya tarihinin en iyi lideri .

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