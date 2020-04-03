Merkel'in karantina süreci bitti

Almanya'dan kritik koronavirüs açıklaması geldi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel’in karantina süresinin bittiği, bugünden itibaren başbakanlıkta mesaiye başlayacağı duyuruldu.
Alman şansölye 23 Mart'ta kendisini karantinaya aldığını açıklamıştı
Almanya'dan kritik koronavirüs açıklaması geldi
Almanya'dan kritik koronavirüs açıklaması geldi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel’in karantina süresinin bittiği, bugünden itibaren başbakanlıkta mesaiye başlayacağı duyuruldu.
Alman şansölye 23 Mart'ta kendisini karantinaya aldığını açıklamıştı
Dünya tarihinin en iyi lideri .