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Merkel'in partisi Sosyal Demokratlar'a yeşil ışık yaktı

CDU Genel Başkanı Angela Merkel, partisinin Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile koalisyon kurma hedefiyle görüşmeler yapmaya hazır olduğunu söyledi.

27 Kasım 2017 Pazartesi 17:53
Merkel'in partisi Sosyal Demokratlar'a yeşil ışık yaktı
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Merkel, partisinin yönetim kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Hür Demokrat Parti (FPD) ve Yeşiller ile yapılan ön görüşmelerin geçen hafta başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra oluşan durumun kapsamlı şekilde analiz edildiğini ifade etti.

Genel seçimden sonra partisinin, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ile sorumluluk üstelenmeye hazır olduğunu belirten Merkel, sadece Almanya'da değil, Avrupa'da ve uluslararası alanda da acil sorulara cevapların arandığını söyledi.

Kendileri için istikrarlı bir hükümetin kurulmasının önemli olduğunu vurgulayan Merkel, "Bundan dolayı SPD ile görüşmeler yapmaya hazırız." dedi.

Merkel, FDP ve Yeşiller ile daha önce yapıldığı gibi SPD ile de ciddi, dürüst ve başarılı olmaya dönük ön görüşmeler yapmak istediklerini dile getirdi.

Bu görüşmelerde kendileri için seçimlerden önce hazırladıkları hükümet programının önemli olduğunu da ifade eden Merkel, "Bu tür görüşmelerin uzlaşma gerektirdiğini de biliyoruz." diye konuştu.

Merkel, insanların, sorunların çözülmesini istediğini, bunun da sağlam bir hükümetin kurulmasıyla başarılabileceğini kaydetti.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ülkedeki koalisyon krizini aşmak amacıyla perşembe günü Merkel, CSU Genel Başkanı Horst Seehofer ve SPD Genel Başkanı Martin Schulz'u Cumhurbaşkanlığı Sarayı Bellevue'ya davet etmişti.

Almanya'da 18 Ekim'den sonra yaklaşık 4,5 hafta boyunca hükümeti kurmak amacıyla müzakereler yapan CDU/CSU, FDP ve Yeşiller arasındaki ön görüşmeler FDP'nin masadan kalkmasıyla başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Steinmeier bunun üzerine ülkedeki siyasi partilere çağrıda bulunarak koalisyon hükümetinin kurulması konusunda sorumluluktan kaçmamalarını istemiş ve parti lideriyle görüşmeye başlamıştı.

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