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Merkel: Türkiye mülteciler konusunda saygıyı hak ediyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin dünyada en çok mülteciyi barındıran ülke olduğunu belirterek, "AB içinde mülteci tartışmalarında ne kadar zorlandık. Türkiye bu konuda saygıyı hak ediyor. Türkiye'ye destek olmaya devam etmeliyiz" dedi.

30 Kasım 2020 Pazartesi 17:13
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Merkel: Türkiye mülteciler konusunda saygıyı hak ediyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'nın AB Dönem Başkanlığı kapsamında yaptığı konuşmada, Oruç Reis gemisinin dönmesine ilişkin açıklama yaptı.

Merkel, "Oruç Reis'in tekrar Türk limanına dönmesi zirve öncesi iyi bir işaret" dedi.

Başbakan Merkel, bu konunun 10-11 Aralık'taki zirvede dikkate alınacağını söyledi.

"Türkiye bu konuda saygıyı hak ediyor"

Türkiye'nin dünyada en çok mülteciyi barındıran ülke olduğunu vurgulayan Merkel, "AB içinde mülteci tartışmalarında ne kadar zorlandık. Türkiye bu konuda saygıyı hak ediyor. Türkiye'ye destek olmaya devam etmeliyiz" diye konuştu.

Merkel, AB üyesi Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne dayanışmasını da yineledi.

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