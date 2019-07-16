Merkel’den sonra bir şok daha: O da görevi bırakıyor

Avrupa Komisyon Başkanlığı için Salı günü Avrupa Parlamentosu’nda yapılacak oylamada zor bir sınav vermeye hazırlanan Almanya Savunma Bakanı Ursula Von der Leyen, bakanlık görevinden çekileceğini açıkladı. Von der Leyen, Twitter hesabından “Avrupa için kararım” başlığıyla yayınladığı açıklamada, “Yarın Avrupa Parlamentosu'nun güvenini kazanmak istiyorum. Tüm enerjimi Avrupa’ya hizmete kanalize etmek amacıyla sonuçtan bağımsız olarak Çarşamba günü Savunma Bakanlığı'ndan geri çekileceğim. Federal Ordu ile geçirdiğim yıllar için derin bir minnet duyuyorum” diye yazdı.

Von der Leyen'in geri çekilme kararını değerlendiren Almanya Başbakanı Angela Merkel, Savunma Bakanı'nın görevini bırakma kararına saygı duyduğunu söyledi. Merkel, von der Leyen'in hayatında yeni bir sayfa açma yolunda bir karar aldığını ve Avrupa Komisyonu Başkanlığı için tüm gücüyle kanalize olduğunu belirtti. “Bu beni sevindirdi, benim tanıdığım –von der Leyen- işte bu” diyen Başbakan, “Gerisini zamanla göreceğiz” diye konuştu.

Von der Leyen’in Avrupa Komisyon Başkanlığı'na aday gösterilmesi hem Berlin'de hem de Brüksel'de tartışmalara neden olmuştu. Hrisitiyan Demokrat Partili (CDU) Von der Leyen'in, adaylığına gelen itirazlar nedeniyle aşması gereken çok sayıda engel var. Avrupa Parlamentosu'nda yeni başkanı belirlemek üzere Salı günü yapılacak oylamanın oldukça çetin geçeceği tahmin ediliyor. Von der Leyen'in yeni Avrupa Komisyonu Başkanı seçilebilmesi için 751 parlamenterden 376'sının oyuna ihtiyacı var.