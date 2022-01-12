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Meta, Instagram ve WhatsApp'ı elinden çıkarması istemiyle dava ediliyor

Facebook, ABD'deki tekelleşme karşıtı yasaları çiğnediği gerekçesiyle Federal Ticaret Komisyonu tarafından dava ediliyor.

12 Ocak 2022 Çarşamba 22:36
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Meta, Instagram ve WhatsApp'ı elinden çıkarması istemiyle dava ediliyor
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Tüketici haklarını ve rekabet ortamını korumakla görevli olan kurum, Meta adını alan şirketin Instagram ve WhatsApp'ı elinden çıkarmasını istiyor.

Benzer bir girişim, delillerin yeterince ortaya konulamaması nedeniyle Haziran ayında reddedilmişti.

Federal Ticaret Komisyonu'nun yenilediği dosyalar bir federal hakim tarafından incelendi ve bir sonraki aşama için yeterli bulundu.

Facebook ya da yeni adıyla Meta'dan yapılan açıklamada, sonucun olumlu olacağı inancı kaydedildi.

Komisyon, Facebook'un sistemli bir şekilde rakiplerini satın alarak rekabeti ortadan kaldırdığını ve tekelleştiğini savunuyor.

Buna dayanak olarak da 2012 ve 2014 yıllarında Instagram'ın ve WhatsApp'ın satın alınması gösteriliyor.

Komisyon, Facebook'un, bu şirketleri elinden çıkarmasını sağlamayı amaçlıyor.

Dosya, federal mahkemenin önüne ilk kez Haziran 2021'de getirildi ve o dönem reddedildi.

'Bu kez iddialar güçlü'

Facebook hisseleri, delil yetersizliği nedeniyle gerçekleşen o red sonrası yükselmiş, şirketin değeri ilk kez 1 trilyon dolara ulaşmıştı.

Federal hakim James Boasberg, yenilenen belgeler sonrası Salı günü davayı kabul etti.

Boasberg yaptığı yazılı açıklamada, "Bir önceki başvurunun aksine, bu şikayet, Facebook'un söz konusu dönemdeki piyasa hakimiyeti ile ilgili açık ve güçlü iddialar ortaya koyuyor" dedi.

Boasberg sözlerinin devamında ise, Federal Ticaret Komisyonu'nun iddialarını kanıtlama noktasında uzun bir yolu olduğunu kaydetti.

Meta, Komisyon Başkanı Lina Khan'ın şirkete karşı ön yargılı olduğu gerekçesiyle, davanın reddedilmesini talep etmişti.

Hakim bu talebi reddetti.

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