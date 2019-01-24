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Meteoroloji Dairesi’nden toz uyarısı

Meteoroloji Dairesi'nden uyarı!

24 Ocak 2019 Perşembe 11:23
Meteoroloji Dairesi’nden toz uyarısı

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Meteoroloji Dairesi, toz zerreciklerinin bu sabahtan itibaren Pazar gününe kadar hava kirliliği yaratacağı uyarısında bulundu. 

Daireden yapılan açıklamada, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bu sabah 09.00’dan Pazar günü gece yarısında kadar hava kirliliği yaratacağından, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji DairesiToz UyarısıHaberGündemKıbrıs
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piremses 2019-01-24 11:34:03

daha ne kadar hastalık olacak??? Hastahaneler dolup taştı insanlar evde tedavi görüyor herkes zatüre grip bronşit şikayetleriyle yakınıyor ne zaman tedbir alınıcak??? okullar tatil edilmeli biz büyük insan olarak atlatmamız perişanlık içerisinde peki çocuklarrr????

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:) 2019-01-24 14:10:52 @piremses

gene hukumet suclu :)))

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