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Metrobüsün mucidi hayatını kaybetti

Dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde toplu taşımanın çehresini değiştiren ve İstanbul’da da metrobüs olarak faaliyette olan "Transit hızlı otobüs" (BRT) sisteminin geliştiren Brezilyalı mimar ve şehir plancısı Jaime Lerner 83 yaşında hayatını kaybetti.

28 Mayıs 2021 Cuma 11:36
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Metrobüsün mucidi hayatını kaybetti

1970’lerde Brezilya'nın güneyindeki Curitiba'da Belediye Başkanı olarak görev yapan ve görevi sırasında geliştirdiği "Transit hızlı otobüs" (BRT) sistemiyle ismini dünyaya duyuran Brezilyalı mimar ve şehir plancısı Jaime Lerner hayatını kaybetti.

83 yaşında hayatını kaybeden Lerner, belediye başkanlığı döneminde geliştirdiği BRT sistemiyle bütün dünyada ulaşımı daha kolay bir hale getirilmesine yardımcı oldu.

Memleketi Curitiba’da ulaşımı daha kolay bir hale getirmek amacıyla metro sistemlerinden daha uygun bir maliyetle, özel şeritler kullanan otobüsleri faaliyete geçiren Lerner, dünya çapındaki şehirler için bir model olacak olan Entegre Ulaşım Ağı'nı uygulamaya koydu.

2007'DE İSTANBUL'DA FAALİYETE GEÇTİ

Sistem daha sonra Bogota, Brisbane, Johannesburg ve Marakeş dahil 250'den fazla şehirde uygulamaya geçerken İstanbul’da da 2007 yılında Avcılar-Topkapı arasında faaliyete geçti.

Curitiba’da üç dönem belediye başkanı (1971-1974, 1979-1983 ve 1989-1992) ve iki dönem Curitiba'nın başkenti olduğu (1995-2002) Parana eyaletinin valisi olarak görev yapan Lerner, şehir planlaması üzerine çok sayıda kitap yazdı.

2010 yılında Time dergisi onu dünyadaki en etkili 100 kişiden biri olarak adlandırırken Mackenzie Evangelical Üniversite Hastanesi, Lerner'in kronik böbrek rahatsızlığından hayatını kaybettiğini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
MetrobüsJaime Lerner
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