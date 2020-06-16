Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Yaz Mevsiminde Cilt Bakımı Önerileri
Yaz Mevsiminde Cilt Bakımı Önerileri
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne Sütü Verin!
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne...
Sürekli ve geçmeyen baş ağrısı neden olur, neyin belirtisidir?
Kronik baş ağrısına ne iyi...
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Doğal ekmeği sofranızdan eksik etmeyin
Sofranızdan eksik etmeyin

Mevcut bir ilacın COVID-19'da hayatta kalma şansını arttırdığı tespit edildi

İngiltere'de yapılan testlerde bir steroid ilacının ağır yeni tip koronavirüs (COVID-19) hastalarının hayatlarını kurtarmaya yardımcı olabileceği belirtildi.

16 Haziran 2020 Salı 18:11
588 Okunma
Mevcut bir ilacın COVID-19'da hayatta kalma şansını arttırdığı tespit edildi

Oxford Üniversitesinin yürüttüğü testlerde "Deksametazon" adlı ucuz ve yaygın olarak bulunan bir ilacın COVID-19'da ölüm riskini düşürdüğü belirlendi.

Bu ilaçla yapılan tedavide, solunum cihazına bağlı hastalarda ölüm oranının üçte bir, standart oksijen tedavisi görenlerde ise beşte bir azaldığı görüldü.

Uzmanlar, düşük doz steroid tedavisinin ölümcül virüse karşı mücadelede önemli bir ilerleme olduğunu belirtti.

Araştırmaya liderlik eden Oxford Üniversitesinden Prof. Martin Landray, yaptığı açıklamada, sonuçlar için "Bu, COVID-19 olup da solunum cihazına bağlı veya oksijen tedavisi alan hastalara Deksametazon verildiğinde hayat kurtarılacağını ve bunu oldukça düşük bir maliyetle yapacağını gösteriyor." dedi.

Diğer bir araştırmacı Peter Horby de iltihabı azaltmak için diğer hastalıklarda yaygın olarak kullanılan ilacın, "şimdiye kadar ölümleri düşürdüğü belirlenen tek ilaç" olduğunu söyledi.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ise bugünden itibaren COVID-19 hastalarına Deksametazon verilmeye başlanacağını ve ellerinde 200 bin adet bu ilaçtan olduğunu duyurdu.

Öte yandan, BBC'nin konuyla ilgili haberinde ilacın hastalığı hafif olarak atlatanlarda işe yaramadığı ve dolayısıyla stok yapılmasına gerek olmadığı vurgulandı.

Anahtar Kelimeler:
İngiltereCovid-19Koronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrasya ülkelerinde Covid-19 salgınında son durum
Avrasya ülkelerinde Covid-19 salgınında son durum
Almanya'dan, ABD askerlerinin çekilmesiyle ilgili açıklama
Almanya'dan, ABD askerlerinin çekilmesiyle ilgili açıklama
İngiltere'de virüs kaynaklı ölümler 42 bine yaklaştı
İngiltere'de virüs kaynaklı ölümler 42 bine yaklaştı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim