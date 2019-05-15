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Mexico City'de acil durum ilan edildi

Meksika'nın başkentinin etrafında çıkan orman yangınları, hava kirliliği insan sağlığı için kabul edilebilir limitlerin 1,5 katına çıktı. Aztek Stadı'nda bugün oynanması planlanan futbol karşılaşması ertelendi.

15 Mayıs 2019 Çarşamba 13:20
Mexico City'de acil durum ilan edildi
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Latin Amerika ülkesi Meksika'nın başkenti Mexico'da kırsaldaki orman ve çalı yargınlarının yol açtığı hava kirliliği nedeniyle acil  durum ilan edildi. 

Çevre Komisyonu, kent kırsalında ve banliyölerinde çıkan yangınlar  nedeniyle büyük miktarda is, kül ve katı parçacığın hava yoluyla kentsel alanlara  taşındığını ve hava kirliliğinin insan sağlığı için kabul edilebilir limitlerin  1,5 katına çıktığını bildirdi.

Komisyon bu sebeple kentte acil durum ilan edildiğini ve halkı koruma  amacıyla bir dizitedbirin alınacağını duyurdu.

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Tedbirler kapsamında kentte ilave toz oluşumuna yol açacak yol  temizleme faaliyetleri durdurulurken, inşaat malzemelerinin taşınması yasaklandı.

Ayrıca kentteki araçlara tek ve çift plakalara göre günlük trafiğe  çıkma yasağı getirildi.

Öte yandan, bugün Aztek Stadı'nda Meksika Birinci Futbol Ligi (Liga  MX) takımları America ve Leon arasında oynanması planlanan maç ertelendi.

Mexico şehri kırsalı ve banliyölerinde, hafta sonu boyunca 45 orman  ve çalı yangını meydana geldiği bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Mexico City
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