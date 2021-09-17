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Mezar taşları arasından saçlar çıktı

Tüyler ürperten olay ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşandı. Joel Morrison adındaki genç mezarlık ziyareti sırasında mezar taşları arasından sarkan saçların olduğunu görünce hayatının şokunu yaşadı.

17 Eylül 2021 Cuma 11:50
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Mezar taşları arasından saçlar çıktı

Kaliforniya Sacramento'daki Saint Joseph Katolik Mezarlığı'nda çekilen görüntü ürkütücü bir olaya sahne oldu.

Joel, Saint Joseph Katolik Mezarlığı'ndaki bazı mezarların bakımsız olduğunu, içlerinde ağaç ve bitkilerin büyüdüğünü söyledi. Genç ayrıca, yakındaki bir ağaçtan gelen köklerin bir cesedi yerinden çıkardığını ve onu mezarın yüzeyine doğru ittiğini hal böyle olunca da cesedin saçlarının göründüğüne dikkat çekti.

Bazı TikTok yorumcuları, sel ve diğer doğal olayların mezarların kaymasına ve yüzeye yaklaşmasına neden olabileceğini belirtti.

''ŞOKA GİRDİM''

Joel Morrison, yaşadığı tüyler ürperten olayı şöyle anlattı: Başıma gelen gerçekten iğrenç bir olay. İlk gördüğümde şok oldum. Gördüklerimin gerçek olduğundan tam olarak emin değildim. Fakat daha yakından bakınca mezardan çıkanın kesinlikle insan saçı olduğunu anladım.

Bu şokun ardından sözlerine şöyle devam eden Joel, ''İlk şoku atlattıktan sonra bunun nasıl olabileceğini düşünmeye başladım. Ölen aile üyeleri için kötü hissetmeye başladım. Mezarlığın bakımı konusunda endişelendim çünkü ölen kişilere büyük bir saygısızlık edildiğini düşünüyorum. Başka mezarların da hayvanlar tarafından tahrip edildiğini, mezarlıklarda insan boyuna yakın otlar olduğunu gördüm. Konunu araştırılmasını ve yetkililerin bu mezarlığa bakım yapmasını istiyorum'' dedi.

TikTok kullanıcıları da Joel'den farklı değildi. Her izleyen dehşete düştüğünü ve yetkililerden bir açıklama beklediğini duyurdu.

Anahtar Kelimeler:
Mezar TaşlarıSaçlarJoel Morrison
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