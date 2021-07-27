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Mezarlığa yerleştirilen heykel, Hitler'e benzediği gerekçesiyle kaldırıldı

Almanya'da bir mezarlığa yerleştirilen heykel Hitler'e benzediği ve Nazi sembolleri taşıdığı gerekçesiyle kaldırıldı.

27 Temmuz 2021 Salı 10:41
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Mezarlığa yerleştirilen heykel, Hitler'e benzediği gerekçesiyle kaldırıldı

Almanya’nın Weil im Schönbuch bölgesinde yaşayan 51 yaşındaki Oliver E., 2013 yılında hayatını kaybeden babası Ewald’ın mezarına bir heykel yaptırmak istedi.

Tahtadan yapılan heykel bu ayın başında mezarlığa yerleştirildi. Ancak kısa bir süre sonra heykelle ilgili Belediye Başkanı Wolfgang Lahl’a şikayet telefonları yağmaya başladı. Heykelin Adolf Hitler’e benzediğini savunanlar kaldırılmasını istedi.

T24'ün The Times'tan aktardığı habere göre, siyah saçları ve bıyıkları olan heykel, futbol takımı forması ile şortu giyen ve göğsünde 88 numara yer alan bir adamı tasvir ediyor. 88 numarasının Hitler selamını sembolize ettiği öne sürülürken, heykelle ilgili soruşturma başlatıldı. Belediye soruşturma süresince heykeli mezarlıktan kaldırdı.

Bild gazetesine açıklamalarda bulunan Oliver E.’nin avukatı, müvekkilinin Nazi sembolleri kullandığı iddialarını reddetti. Avukat, “Bay E. bir Nazi değil. Babası bir futbol kulübü için 30 yıl boyunca biletçi olarak çalıştı. 88 numarası babasının oturduğu evin cadde numarasını temsil ediyor” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaMezarlıkHeykelHitler
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