Künye
Kıbrıs 26
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Taciz zanlısı tutuksuz yargılanacak
Taciz zanlısı tutuksuz yargılanacak
Alkollü adam ortalığı ayağa kaldırdı!
Alkollü adam ortalığı ayağa kaldırdı!
Kardeşini ve yengesini bıçakladı
Kardeşini ve yengesini bıçakladı
Lefkoşa'da cinsel istismar!
Lefkoşa'da cinsel istismar!
Sarhoş adamın çıplak fotoğraflarını çekmiş
Sarhoş adamın çıplak fotoğraflarını çekmiş
banner107

Michael Jackson’a benzetilen zaman yolcusundan ilginç kehanet!

Görüntüsünü paylaşmak istemeyen ve kendisini Michael Jackson’a benzeten bir zaman yolcusu, gelecekte Amerika Birleşik Devletleri’nde bir şehrin yıkılacağı konusunda insanlığı uyardı. Kasper adıyla bilinen sözde zaman yolcusu, 2063 yılında Los Angeles’ı yerle bir edecek bir sel felaketinden söz etti.

26 Ekim 2021 Salı 14:32
80 Okunma
Michael Jackson’a benzetilen zaman yolcusundan ilginç kehanet!
banner108

2075 yılından günümüze geldiğini iddia eden Kasper isimli sözde zaman yolcusu geleceğe dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kırmızı bir ceket ve siyah ile beyaz benekli eldivenleriyle kamera karşısına geçen Kasper, yüzünü göstermemeyi tercih etti. Gizli bir görevde bulunduğu için gizlilik nedeniyle yüzünü göstermeyen Kasper, “Gelecekte şoke edici şeyler olacak. Sizinle daha önceden duyacağınız ilginç bir bilgiyi paylaşacağım. Bu bilgiler oldukça gizli” dedi.

Kasper, 2028'de halka açıklanmadan önce zaman yolculuğunun şu anda gizli laboratuvarlarda kullanıldığını iddia ederek sözlerine devam etti. Sözde zaman yolcusu daha sonra neden zamanda geri gönderildiğini söyleyerek “Bunlar gelecekte olacak şok edici detaylar. Böylece gelecekte, geçmişle ilgili veri toplamak için kamu göreviyle 2021 yılına geri gönderildim.Los Angeles, Kalifornia'dayım çünkü bu şehirde çok şok edici bir detay olacak. Büyük bir sel olacak. Bu, 2063 yılı civarında gerçekleşecek” diye konuştu.

“İNSANLAR İÇİN ÜZÜLÜYORUM”

Kasper’in anlattıklarını inandırıcı bulmadığını ifade eden bir kısım sosyal medya kullanıcıları onu yüzünü saklamakla suçladı. Daha önceki zaman yolculuğu videolarında benzer bir şekilde sel felaketinden söz edildiğine dikkat çeken kullanıcıların aksine bir kesim, “Kırmızı gözlük, eldiven ve ceket. Zannediyorum Michael Jackson bize gelecekten haber vermek için geri döndü” ifadeleriyle durumu ciddiye almadıklarını belirtti.

Sözde zaman yolcusunun anlattığı hikâyenin gerçeklik payını sorgulayan kullanıcılar, bu anlatılara inananlar için ise “İnsanlar için üzülüyorum” yorumunu yapmayı tercih etti.

Anahtar Kelimeler:
Michael JacksonZaman Yolcusu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Raf ömrünün sonundaki ürünler ücretsiz dağıtılıyor
Raf ömrünün sonundaki ürünler ücretsiz dağıtılıyor
Tüm çalışanlarına iki birinci sınıf uçak bileti ve 10 biner dolar verdi
Tüm çalışanlarına iki birinci sınıf uçak bileti ve 10 biner dolar verdi
DSÖ başkanından Covid-19 açıklaması: Bitmekten çok uzak
DSÖ başkanından Covid-19 açıklaması: Bitmekten çok uzak
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim