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Michael Kasırgası ABD'de 19 can aldı

ABD'nin güneydoğusunda etkili olan ve önceki gün tropik fırtınaya dönüşen Michael kasırgasında hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. 

17 Ekim 2018 Çarşamba 09:13
Michael Kasırgası ABD'de 19 can aldı

CNN televizyonundaki habere göre, bir hafta önce 4 eyalette etkili olan kasırga ve yol açtığı su baskınları nedeniyle ABD'nin Virginia, Florida, Kuzey Carolina ve Georgia'da toplam 19 kişi hayatını kaybetti.

Kasırganın vurduğu bölgelerde yaşayan binden fazla kişi ile irtibat sağlanamadığı, 150 bin kişiye de elektrik tedarik edilemediği kaydedildi.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

California merkezli veri analiz firması CoreLogic, Michael kasırgasının yol açtığı zararın 4,5 milyar doları bulabileceğini açıklamıştı.
 

1992'DEN BU YANA EN ŞİDDETLİ KASIRGA 
Florida'nın son 100 yılda gördüğü en şiddetli kasırga olduğu belirtilen Michael'ın, 1992'deki Andrew'den sonra ABD'yi karadan vuran en şiddetli kasırga olduğu ifade ediliyor. 

Kasırganın etkilerinin ilk görüldüğü Orta Amerika ülkeleri Honduras, Nikaragua ve El Salvador'da toplam 13 kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Michael KasırgasıABDHaber
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