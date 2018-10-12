Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
96154
ALTIN
231.202
DOLAR
5.8737
STERLİN
7.7567
EURO
6.7979
Instagram'a yeni ayar: Mutlaka bugün değiştirin!
Instagram'a yeni ayar
Samsung tüm telefonlarından kaldırıyor! Bir dönemin sonu...
Samsung tüm telefonlarından kaldırıyor!
Yeni CEO Hızlı Başladı: Instagram'ın Algoritması Değişiyor
Instagram'ın Algoritması Değişiyor
Google Pixel 3 tanıtıldı! İşte tüm özellikleri
Google Pixel 3 tanıtıldı!
Sony Resmen Onayladı: PlayStation 5 Geliyor
PlayStation 5 Geliyor
banner40

Michael Kasırgasında Ölenlerin Sayısı 5'e Yükseldi

ABD'nin güneydoğusunda etkili olan ve dün tropik fırtına halini alan Michael kasırgasında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

12 Ekim 2018 Cuma 12:18
Michael Kasırgasında Ölenlerin Sayısı 5'e Yükseldi

Florida eyaletine bağlı Gadsden kenti Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada, kasırga nedeniyle kentte 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 

Georgia eyaletinin Seminole kentinde, üzerine ağaç devrilen bir çocuk yaşamını yitirmişti.  

Dün tropik fırtına halini alan Michael kasırgası saatte 80 kilometre hızla etkili oluyor. 

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, yaptığı açıklamada, Güney Carolina eyaletinin kuzeydoğusunun tropik kasırganın etkisi altında olduğunu duyurdu. Ayrıca, Virginia ile Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerinde ani su baskınları tehlikesi uyarısı yapıldı. 

Kasırga nedeniyle Alabama, Georgia ve Florida eyaletlerinde yaklaşık 800 bin kişi elektriksiz kaldı. 

1992'DEN BU YANA EN ŞİDDETLİ KASIRGA

Florida'nın son 100 yılda gördüğü en şiddetli kasırga olduğu belirtilen Michael'ın, 1992'deki Andrew kasırgasından sonra ABD'yi karadan vuran en şiddetli kasırga olduğu ifade ediliyor. 

Michael kasırgası Karayip Denizi'nde tropik fırtına olarak başlamış, pazartesi günü kasırga halini almıştı. Kasırganın etkilerinin ilk olarak görüldüğü Orta Amerika'da Honduras, Nikaragua ve El Salvador'da toplam 13 kişi hayatını kaybetmişti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Michael KasırgasıKasırgaABDTropik Fırtına
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki ebola salgını 90 can aldı
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki ebola salgını 90 can aldı
Meksika'da Alışveriş Merkezi İnşaatı Çöktü: 7 Ölü
Meksika'da Alışveriş Merkezi İnşaatı Çöktü: 7 Ölü
Washington’dan çarpıcı idam kararı!
Washington’dan çarpıcı idam kararı!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim