Michael Schumacher’i ağlatan görüntü

Formula 1’in efsane Alman sürücüsü Michael Schumacher 4.5 yıl önce Fransa Alpleri'nde geçirdiği kayak kazası nedeni ile yarı bitkisel hayatta yaşamaya başladı. O günden itibaren rehabilitasyon sürecini sürdüren Formula 1’in efsane Alman sürücüsü Michael Schumacher’in, İsviçre’deki villasından görünen dağları ve gölü görünce ağladığı belirtildi.

Fransız Paris Match dergisine bilgi veren Schumacher’in ismi açıklanmayan yakınları, “Michael, göl manzaralı güzel dağ panoramasına bakan tekerlekli sandalyeye konulduğunda ağlıyor” dedi.

İtalyan Corriere della Serra gazetesi de 3 yıl önce Schumacher’in gözyaşı döktüğünü yaz ve böylelikle eşi ve çocuklarının seslerine tepki verdiği belirtilmişti.

NELER OLMUŞTU?

29/12/2013 tarihinde 44 yaşındaki efsane pilot Michael Schumacher 14 yaşındaki oğluyla birlikte Fransız Alpleri'nde kayak yaparken kask takıyor olmasına rağmen kafasını bir kayaya çarparak yaralandı. Olayın ardından Michael Schumacher helikopterle Moutiers hastanesine ulaştırıldı. Schumacher’in sarsılmış ve şoka uğramış durumda olmasına karşın hastaneye götürülürken bilincinin açık olduğunu görüldü. Dauphine Libere hastanedeki kaynaklarına dayandırarak, kafa travması geçiren Michael Schumacher’in durumunun kötüleştiğini duyuruldu. Schumacher’in beyin kanaması geçirdiği açıklandı. Schumacher ciddi bir kafa travmasıyla, koma halindeyken ulaştığını farklı bir hastanede hemen ameliyata alındı. Olyın yaşanmasından tam 4 yıl sonra yani 2017'de Michael Schumacher’in, İsviçre’deki villasında rerebilitasyon sürecine devam ettiği açıklandı.