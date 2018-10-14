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MIchael tufanı: En az 18 ölü

14 Ekim 2018 Pazar 10:02
MIchael tufanı: En az 18 ölü

ABD'nin Florida eyaletini vuran Michael Kasırgası'nda can kaybı en az 18'e yükseldi. Florida'yı vuran ve daha sonra Georgia, Güney ve Kuzey Carolina ile Virginia eyaletlerine doğru ilerleyen kasırga Florida'da büyük yıkıma yol açtı.

Arama, kurtarma çalışmaları devam ederken can kaybının artmasından endişe duyuluyor. Sosyal medyada sürekli haber alınamayan aile üyeleri ya da yakınlarla ilgili çağrı yapılıyor, yardım talep ediliyor.

ABD'yi vuran en kuvvetli kasırgalardan biri olan Michael, hafta ortasında şiddet olarak 4 kategorisinde Florida'yı vurmuş, daha sonra ise 2 kategorisinde Georgia eyaletini geçerken tropik fırtına seviyesine inmişti. Kasırganın Georgia'dan sonra, geçtiğimiz haftalarda Florance Kasırgası'nın yaşandığı Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerini aşmasına rağmen hâlâ birçok bölgeye mevsim normallerinin üzerinde yağış getirdiği belirtildi.

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