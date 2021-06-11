Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 ay cezaevine gönderildi
2 ay cezaevine gönderildi
Dur ihtarına uymadı; ehliyetsiz olduğu anlaşıldı
Dur ihtarına uymadı; ehliyetsiz olduğu...
Araçlarında Uyuşturucu Madde Bulunan 3 Şahıs Teminata Bağlandı
Araçlarında Uyuşturucu Madde Bulunan 3...
Kendilerine yan baktı diye adam dövdüler
Kendilerine yan baktı diye adam...
Lefkoşa'daki kazayla ilgili karar verildi
Lefkoşa'daki kazayla ilgili karar verildi

Michel, Rusya'nın eylemlerinin daha istikrarlı olmasını istediklerini ifade etti

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB ile Rusya ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

11 Haziran 2021 Cuma 23:18
18 Okunma
Michel, Rusya'nın eylemlerinin daha istikrarlı olmasını istediklerini ifade etti

LN24 televizyonuna konuşan Michel, "Bu konuda birlik var ve bunu, iki hafta önce yapılan görüşmelerde (AB Zirvesi’nde) açık biçimde gördük. Rusya’nın yasa dışı, yıkıcı ve kışkırtıcı eylemlerini kınıyoruz. Rusya’dan korkmuyoruz ve kararlılığımızı sergiliyoruz. Bunu bir hafta önce Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmede sakin ama kararlı bir şekilde dile getirebildim" ifadelerini kullandı.

Avrupa ve ABD'nin, Rusya'ya yönelik transatlantik birliğinin 'ortak çıkar ve değerleri korumaya yardımcı olacağını' söyleyen Michel, şöyle devam etti: 

"Ortaklarımızla, ABD ile derinlemesine bir değerlendirme yapacağız. ABD Başkanı Joe Biden’in Putin ile görüşmesi öncesinde, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Biden ile ortak bir görüşmemiz olacak. Bu bizim koordinasyonumuzu gösteriyor. Transatlantik birlik ne kadar güçlü olursa, çıkarlarımız ve değerlerimizi koruma üzerindeki etki ve daha öngörülebilir ve daha istikrarlı görmek istediğimiz Rusya’nın davranışı üzerindeki etki o kadar büyük olur."

Son Güncelleme: 11.06.2021 23:34
Anahtar Kelimeler:
Charles Michel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İyileşenlerin sayısı 159 milyon 400 bine çıktı.
İyileşenlerin sayısı 159 milyon 400 bine çıktı.
Türk-Amerikan ilişkilerindeki fırsat ve anlaşmazlıklar
Türk-Amerikan ilişkilerindeki fırsat ve anlaşmazlıklar
İngiltere'de 'tüm sınırlandırmaların kaldırılması' kararı ertelenebilir
İngiltere'de 'tüm sınırlandırmaların kaldırılması' kararı ertelenebilir
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim