Michel, Rusya'nın eylemlerinin daha istikrarlı olmasını istediklerini ifade etti

LN24 televizyonuna konuşan Michel, "Bu konuda birlik var ve bunu, iki hafta önce yapılan görüşmelerde (AB Zirvesi’nde) açık biçimde gördük. Rusya’nın yasa dışı, yıkıcı ve kışkırtıcı eylemlerini kınıyoruz. Rusya’dan korkmuyoruz ve kararlılığımızı sergiliyoruz. Bunu bir hafta önce Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmede sakin ama kararlı bir şekilde dile getirebildim" ifadelerini kullandı.

Avrupa ve ABD'nin, Rusya'ya yönelik transatlantik birliğinin 'ortak çıkar ve değerleri korumaya yardımcı olacağını' söyleyen Michel, şöyle devam etti:

"Ortaklarımızla, ABD ile derinlemesine bir değerlendirme yapacağız. ABD Başkanı Joe Biden’in Putin ile görüşmesi öncesinde, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Biden ile ortak bir görüşmemiz olacak. Bu bizim koordinasyonumuzu gösteriyor. Transatlantik birlik ne kadar güçlü olursa, çıkarlarımız ve değerlerimizi koruma üzerindeki etki ve daha öngörülebilir ve daha istikrarlı görmek istediğimiz Rusya’nın davranışı üzerindeki etki o kadar büyük olur."