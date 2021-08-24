Miçotakis: Erdoğan'la mutabık kaldık

Atina'da Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Roberta Metsola ile görüşen Miçsotakis, Yunanistan'ın, olası bir Afgan göçü akınına karşı gerekli tüm önlemleri aldığını ve alınmaya devam edeceğini söyledi.

Ülkesinin sınırlarının Avrupa Birliği'nin (AB) sınırları olduğunu hatırlatan Miçotakis, "alınan ve alınacak önlemlerin insan haklarına saygı çerçevesinde olacağına" dikkat çekti, "Göç akınını geçmişte önlediğimiz gibi şimdi de önlemeye hazırız" dedi.

Erdoğan ve Miçotakis, Cuma günü bir telefon görüşmesi yapmışlardı.

Erdoğan görüşmede, göç konusunda işbirliğinin karşılıklı anlayış ve çıkarlara dayalı olarak ilerletilmesi gerektiğini vurgulamıştı.