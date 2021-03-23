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Miçotakis, Girit'te ABD uçak gemisini ziyaret etti

Miçotakis'e, Yunanistan'ın ABD'den satın alacağı MH-60R tipi helikopterler de yakından tanıtıldı.

23 Mart 2021 Salı 20:22
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Miçotakis, Girit'te ABD uçak gemisini ziyaret etti

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Girit Adası'ndaki Souda Limanı yakınlarına demirleyen ABD donanmasının en ünlü uçak gemisi olan USS Dwight D. Eisenhower'ı ziyaret etti.

Yaklaşık 5 bin 600 asker ve 90 uçak ile helikopterin bulunduğu nükleer enerji ile çalışan uçak gemisini yanında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Konstantinos Floros, yardımcısı Tuğamiral Stylianos Petrakis ve Başbakan Diplomatik Dairesi Başkanı Büyükelçi Eleni Souraniile birlikte ziyaret eden Mitsotakis'i ABD Donanması'nın Avrupa ve Afrika'daki Komutanı Amiral Robert Burke ve geminin komutanı Scott Robertson karşılandı.

Mitsotakis ziyareti kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşarak "ABD ile Yunanistan arasındaki askeri iş birliğinin son derece yüksek seviyelerde olduğunu" belirtti. Uçak gemisi ziyaretinde Kyriakos Mitsotakis saldırı amaçlı kullanılan MH-60R "Romeo" helikopterlerinin bulunduğu ve Yunanistan'ın ABD'den 7 tane alacağı bu helikopterlerde incelemelerde bulundu. Helikopterlerin 2022 yılının ortalarında teslim edileceği belirtildi.

Ziyarette bulunan ABD'nin Atina Büyükelçisi Geofree Pyatt ise "Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Souda üssünde birlikte iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu üs savunma işbirliğimizin bir referans noktası olmuştur. Yunanistan'ın verdiği bu destek Doğu Akdeniz'deki ABD varlığı için önemlidir. Ayrıca Başkan Biden'ın kararını ve bu ilişkiyi daha da yüksek bir düzeye çıkarma konusundaki kişisel taahhüdünü önemlidir" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
MicotakisUSS Dwight D. Eisenhower
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