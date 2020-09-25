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Miçotakis: 'Türkiye ile kabul edilebilir bir çözüm arayalım, diplomasiye şans verelim'

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime ilişkin, "Buluşalım, konuşalım ve karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm arayalım. Diplomasiye bir şans verelim." dedi.

25 Eylül 2020 Cuma 20:15
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Miçotakis: 'Türkiye ile kabul edilebilir bir çözüm arayalım, diplomasiye şans verelim'

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime ilişkin, "diplomasiye şans verilmesi" çağrısında bulundu.

Miçotakis, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl internet üzerinden yapılan Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kuruluna video mesaj ile hitap etti.

Geçen yılki Genel Kurulda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dostluk ve iş birliği elini uzatmaya özen gösterdiğini belirten Miçotakis, "Avrupa'da Türkiye için bir köprü kurucu olarak hareket etme isteğimden bile bahsetmiştim." ifadesini kullandı.

Miçotakis, Türkiye'nin "buna rağmen bölgede gerilimi tırmandırdığı" iddiasında bulunarak, "Tansiyonun sürekli yükselmeye devam edemeyeceğini herkes anlıyor. Yakın komşular arasında ortaklığın mümkün olmadığına inanmayı reddediyorum." dedi.

"KARŞILIKLI KABUL EDİLEBİLİR BİR ÇÖZÜM ARAYALIM"

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yapılan normalleşme anlaşmasının, şüphe ve düşmanlıkların yerini iş birliği ve karşılıklı anlayışa bırakabileceğinin kanıtı olduğunu dile getiren Miçotakis, "Öyleyse buluşalım, konuşalım ve karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm arayalım. Diplomasiye bir şans verelim. Sonuçta, hala anlaşamıyorsak, Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanının bilgeliğine güvenmeliyiz." diye konuştu.

Miçotakis, iki taraf arasında iki gün önce duyurulan istikşafi görüşmelerin başlaması kararının, "doğru yönde atılmış bir adım olduğunu" belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'nin gerçekten bir umut ışığı ve küresel iş birliğinin kalesi olduğuna inanıyorsa, onu bu değerlere uygun hareket etmeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.

İSTİKŞAFİ GÖRÜŞMELERE DEVAM EDİLECEK

Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmelerin 61. turunun "yakında" İstanbul'da yapılacağı açıklanmıştı.

İki ülke arasında 2002'de başlatılan istikşafi görüşmelerin sonuncusu olan 60. tur, 1 Mart 2016'da Atina'da yapılmıştı. Bu tarihten sonra iki ülke arasındaki görüşmeler, siyasi istişareler formatında devam etmiş ancak istikşafi çerçeveye dönmemişti.

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