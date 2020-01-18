Miçotakis: Türkiye-Libya anlaşması iptal edilmezse veto kartını kullanacağız

Pazar günü Berlin'de yapılacak Libya Konferansı'na davet edilmeyen Yunanistan Başbakanı Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakatın iptal edilmemesi halinde hiç bir siyasi çözüme onay vermeyeceklerini, veto haklarını kullanacaklarını söyledi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis 19 Ocak Pazar günü Almanya Başbakanı Angela Merkel'in daveti üzerine Berlin'de yapılacak olan Libya Konferansı'na Yunanistan'ın davet edilmemesini sert bir dille eleştirdi. Alpha TV'ye konuşan Miçotakis, "Bölgede istikrara katkı sağlayan Yunanistan'ın toplantıya çağrılmaması kabul edilemez bir durum." dedi.

Miçotakis, Atina'nın tutumunu bildirmek için Avrupa Birliği yetkililerine mektup gönderdiğini, öte yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel ile konuyu görüştüğünü söyledi. Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakatın yasal olmadığını belirten Miçotakis, bu anlaşmanın iptal edilmemesi halinde hiçbir siyasi çözüme yeşil ışık yakmayacaklarını söyledi.

Türkiye-Libya anlaşması neler içeriyor? Doğu Akdeniz’de yeni bir krize neden olabilir mi?

"VETO HAKKIMIZI KULLANACAĞIZ"

Berlin'deki Libya konferansına Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 11 devlet ve hükümet başkanı ile Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Afrika Birliği ve Arap Ligi temsilcileri katılacak.

Miçotakis, "Türkiye ile Libya arasında deniz bölgeleri konusunda yapılan mutabakatın yasal olmadığını, bunun kabul edilemez olduğunu ifade etti. Yunanistan,Türkiye ile imzalanan mutabakatı iptal etme önkoşulu içermeyen herhangi bir siyasi çözümü kabul etmeyecek ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği Dış İşleri toplantısında bu durumu veto edeceğiz" dedi.

Geçtiğimiz günlerde İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs, İsrail ile Kıbrıs gazını Avrupa'ya taşıması planlanan bin 900 kilometrelik boru hattının temelini oluşturacak üçlü bir anlaşmaya imza attı.

"TÜRKİYE BÖLGEDE JEOPOLİTİK ROL OYNAMAK İSTİYOR"

Bu anlaşmanın son derece önemli olduğunu ifade eden Miçotakis, "Bu proje çok önemli. Türkiye bunu iyi karşılamadı zira jeopolitik anlamda bölgede rol oynamak istiyor. Böyle bir boru hattı Avrupa'nın çıkarlarını karşılıyor. Bunun yanı sıra Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşma Amerika Birleşik Devletleri tarafından da kınandı. Yunan adalarının Münhasır Ekonomik bölgede bulunduğunu belirttiler. ABD Yunanistan'ın güvenliğini garanti altına aldı." ifadelerini kullandı.