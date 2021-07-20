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Miçotakis: Türkiye tehditlerle dolu çıkmaz yolu terk etmelidir

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Yunanistan Başbakan Kiryakos Miçotakis, "Türkiye’nin Kıbrıs’ın ve aynı zamanda Kıbrıslı Türklerin aleyhine tehditlerle dolu çıkmaz yolu terk etme zamanı gelmiştir” diye konuştu.

20 Temmuz 2021 Salı 22:14
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Miçotakis: Türkiye tehditlerle dolu çıkmaz yolu terk etmelidir

Yunanistan Başbakan Kiryakos Miçotakis, “Türkiye’nin Kıbrıs’ın ve aynı zamanda Kıbrıslı Türklerin aleyhine izlediği tehditlerle dolu çıkmaz yolu terk etme zamanı gelmiştir” dedi.

Yunanistan Başbakan Kiryakos Miçotakis, Barış Harekatı’nı işaret ederek, kanlı oldubittilerin sonuçlarının uygar dünya tarafından kınandığını belirtti; adada adil, işgal orduları olmayan ve ülkeyi birleştiren bir çözüm mesajının güçlü, dayanıklı ve aktif olmaya devam ettiğine vurgu yaptı.

Miçotakis şunları söyledi:

“Bugün hatırlamaya ve mücadele etmeye devam ediyoruz. Vatanın egemenliği ve özgürlüğünü savunanları onurlandırıyoruz. Kıbrıs Cumhuriyeti’ne dayanışmamızı güçlendiriyoruz ve Uluslararası Hukuk ve Avrupa müktesebatı bayrağını gönderde tutuyoruz.

Türkiye’nin tehditleri aynı zamanda uluslararası yasallığa ve bölge istikrarına yönelik tehditlerdir. Avrupa Birliği'ne ve 21. yüzyılın değerlerine karşıdır. Bu yüzden müsamaha gösterilmeyecek.

Aradan geçen onlarca yıl, sadece BM ve AB kararlarının uygulanmasıyla Akdeniz’in kalbindeki yara kapanabilir. Burada, egemen, iki toplumlu ve iki bölgeli Kıbrıs’tan; halkı ve komşuları için barış ve refah içinde olan bir Avrupa ülkesinden söz ediyoruz."

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