Künye
Kıbrıs 24
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Bir inşaatı çalmadıkları kalmış!
Bir inşaatı çalmadıkları kalmış!
Kendi kendine zarar verdi!
Kendi kendine zarar verdi!
KKTC’deki mallarını satmak isteyen Rumları 134 bin Euro dolandırdı
KKTC’deki mallarını satmak isteyen Rumları...
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
Konser alanında cinsel saldırıda bulundu
Konser alanında cinsel saldırıda bulundu

Miçotakis, Türkiye'yi hedef almaya devam ediyor

Dünya Ekonomik Forumu'na katılan Miçotakis'in gündeminde Türkiye vardı. Yunan siyasetçi, 'Türkiye tavrını değiştirene kadar mücadelesini sürdüreceği' şeklinde ifadeler kullandı.

25 Mayıs 2022 Çarşamba 21:46
148 Okunma
Miçotakis, Türkiye'yi hedef almaya devam ediyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'yi hedef almaya devam ediyor.

Miçotakis, ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'yi şikayet etmiş, F-16 satışlarının yapılmamasını istemişti.

Son olarak Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na katılan Miçotakis, burada da gerilimi tırmandıran tavrını sürdürdü.

Miçotakis, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın egemenliğini ve egemenlik haklarımızı savunmayacağımı ya da Türkiye'nin revizyonist bir güç gibi davrandığını uluslararası kitleye duyurmayacağımı düşünüyorsa, yanılıyor demektir." ifadesini kullandı.

Diyalog çağrılarını reddeden tarafın kendileri olmadığını öne süren ve gerilimin kaynağının Ankara olduğu izlenimini oluşturmaya çalışan Miçotakis, "Türkiye ile komşuyuz, her zaman konuşmamız gerekiyor." dedi.

Kathimerini'nin aktardığına göre; Miçotakis, "İletişim kanallarını sürekli açık tutacağız." dedi.

Konuşmasının devamında Miçotakis, "Komşularımızla iletişimi kesen taraf asla biz olmayacağız." ifadesine yer verdi.

Ege'de Türkiye'nin "provokasyon" yaptığı şeklinde asılsız iddialarda bulunan Yunanistan Başbakanı, "Türkiye tavrını değiştirene kadar fırsat buldukça bu konuyu gündeme getireceğim." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Kongresi'nde konuşan Miçotakis'in Türkiye aleyhindeki ifadelerine tepki göstermiş, "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle bir görüşme yapmayı asla kabul etmiyorum." demişti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın kıyafetleriyle poz verdi katliam yaptı
Kadın kıyafetleriyle poz verdi katliam yaptı
Gizlice infaz ediyorlar
Gizlice infaz ediyorlar
Mariupol'deki bir enkazın bodrumundan 200 ceset çıkarıldı
Mariupol'deki bir enkazın bodrumundan 200 ceset çıkarıldı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim