Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'yi hedef almaya devam ediyor.

Miçotakis, ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'yi şikayet etmiş, F-16 satışlarının yapılmamasını istemişti.

Son olarak Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na katılan Miçotakis, burada da gerilimi tırmandıran tavrını sürdürdü.

Miçotakis, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın egemenliğini ve egemenlik haklarımızı savunmayacağımı ya da Türkiye'nin revizyonist bir güç gibi davrandığını uluslararası kitleye duyurmayacağımı düşünüyorsa, yanılıyor demektir." ifadesini kullandı.

Diyalog çağrılarını reddeden tarafın kendileri olmadığını öne süren ve gerilimin kaynağının Ankara olduğu izlenimini oluşturmaya çalışan Miçotakis, "Türkiye ile komşuyuz, her zaman konuşmamız gerekiyor." dedi.

Kathimerini'nin aktardığına göre; Miçotakis, "İletişim kanallarını sürekli açık tutacağız." dedi.

Konuşmasının devamında Miçotakis, "Komşularımızla iletişimi kesen taraf asla biz olmayacağız." ifadesine yer verdi.

Ege'de Türkiye'nin "provokasyon" yaptığı şeklinde asılsız iddialarda bulunan Yunanistan Başbakanı, "Türkiye tavrını değiştirene kadar fırsat buldukça bu konuyu gündeme getireceğim." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Kongresi'nde konuşan Miçotakis'in Türkiye aleyhindeki ifadelerine tepki göstermiş, "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle bir görüşme yapmayı asla kabul etmiyorum." demişti.