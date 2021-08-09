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Miçotakis, yangınlarla mücadeledeki başarısızlık için halktan özür diledi

Yunanistan'da geçtiğimiz hafta başlayan orman yangınları birçok noktada devam ederken, binlerce hektarlık alan küle döndü.

09 Ağustos 2021 Pazartesi 23:31
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Miçotakis, yangınlarla mücadeledeki başarısızlık için halktan özür diledi

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Yunanistan genelinde devam eden yangınlarla mücadeledeki herhangi bir başarısızlık için halktan özür dileyerek, hataların tespit edilip düzeltileceği sözünü verdi.

"Evlerinin veya mallarının yandığını gören vatandaşlarımızın acısını çok iyi anlıyorum" diyen Miçotakis, ilk önceliğin "hayat kurtarmak" olduğunu kaydetti. İklim krizinin tüm gezegeni etkilediğini aktaran Miçotakis, bunun bir mazeret veya gerekçe olmadığını ifade etti.

Miçotakis, Yunanistan'ın yangınla müdahalesindeki başarısızlıkların tespit edileceğini, sorumluların hesap vereceğini ve yangından etkilenenlere tazminat ödeneceğini belirtti. Yangınlarda zarar gören kişilerin zararlarının karşılanması ve yardım edilmesi için 500 milyon euroluk ek bütçeyi onayladığını duyuran Miçokatakis, son birkaç gün içinde 63 organize tahliyenin gerçekleştiğini, ülkenin dört bir yanında 586 yangın çıktığını ve devam eden sıcak hava dalgasının daha da kötüleştiğini açıkladı.

Son Güncelleme: 09.08.2021 23:45
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