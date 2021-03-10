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Miçotakis’i protesto eden kadınlar: Sınırları açın Türklerle evleneceğiz

Yunanistan’da binlerce kişi polis şiddetini ve Miçotakis’i protesto etti.

10 Mart 2021 Çarşamba 17:40
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Miçotakis’i protesto eden kadınlar: Sınırları açın Türklerle evleneceğiz

Yunanistan’ın başkenti Atina’da bulunan Nea Smyrni Meydanı’nda toplanan çoğunluğu öğrenci yaklaşık 6 bin kişi ülkedeki polis şiddetini protesto etti. Göstericiler, geçtiğimiz pazar günü polisin Nea Smyrni’de bir vatandaşı dövmesinin ardından sokağa indi.

BARIŞCIL BAŞLAYAN GÖSTERİLERDE TANSİYON YÜKSELDİ

Yunan basınında, polisin vatandaşı izinsiz gösteri yapmak istemesi sonucu müdahale ettiğini yazarken, bazı haberlerde ise şahsın Kovid-19 kısıtlamalarını uymadığı için polis tarafından dövüldüğü iddia edilmişti. Atina Savcılığı ise, olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Barışçıl başlayan gösterilerde göstericilerin, ilerleyen saatlerde Nea Smyrni Emniyet Müdürlüğüne yürümek istemesi ile tansiyon yükseldi.

OLAYLARDA 1 POLİS AĞIR YARALANDI

Göstericiler, polise taş ve molotof kokteyli ile saldırırken, polis göstericileri dağıtmak için ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı. Çıkan olaylarda göstericilerin motosikleti 1 polise taş ve sopalarla saldırması sonucu ağır şekilde yaraladığı bildirildi.Polis, protestocuların üstünden çıktığını iddia ettiği molotof kokteyli dolu bir torbanın fotoğrafını paylaştı.

KADINLAR MİÇOTAKİS’E SESLENDİ

Yunanistan’da gerçekleşen protestolarda bazı kadınların, Başbakan Miçotakis’e “Türkiye ile sınırları aç, İzmir’e gidip Türk ile evleneceğiz!”diye seslendiği iddia edildi.

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