Micotakis:Sondaj faaliyetlerine karşı somut adımlar atılmasından yanayız

Avrupa’da aşırı sağın yükselişi, Yunanistan ile devam ediyor. Ülkede yapılan erken seçimle Çipras dönemi bitti, muhafazakar Kiriakos Miçotakis dönemi başladı.