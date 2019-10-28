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Mide bulandıran olay: Uçağın tuvaletinde fark edince ifşa oldular

ABD, havacılık tarihinin en mide bulandıran olaylarından birine tanık oluyor... Ülkenin yaygın kullanılan havayolu şirketi Southwest Airlines'ta çalışan bir hostes Phoenix'e giderken bindiği uçağın kokpitine girince pilotların yanında bir tablet buldu. Tabletteki canlı videoyu dikkatlice inceleyen kadın bunun uçağın tuvaletine yerleştirilmiş bir kamera aracılığıyla yapıldığını anladı. Uçağın tuvaletine gizli bir kamera yerleştirildiğini yetkililere bildiren kadın, pilotların tuvaletteki gizli kamerayla yolcuları tabletle anbean "röntgenlediğini" ortaya çıkardı.

28 Ekim 2019 Pazartesi 12:45
Mide bulandıran olay: Uçağın tuvaletinde fark edince ifşa oldular

ABD’nin gündemi uçakların tuvaletine gizli kamera yerleştirerek yolcuların mahremiyetini hiçe sayan sapık pilotlar… ABD’de 2017’de yaşanan olay durumun mahkemeye taşınmasının ardından bugün ortaya çıktı.

Ülkede yaygın olarak kullanılan Southwest Airlines’ta çalışan hostes Renee Steinaker, Pittsburgh’tan Phoenix’e giden uçakta çalışırken, kaptan pilot Terry Graham kendisini kokpite çağırdı. Prosedür gereği kokpitte tek kişinin olmaması kuralından dolayı bu durumu garip karşılamadığını söyleyen Steinaker, “Kaptan pilot tuvalete gidince ben de kokpite girdim. Olağandışı bir durum yoktu fakat dikkatli bakınca bir tablet gördüm. Tabletin ekranında tuvaletten çekilen görüntüler vardı ve kaptanı da tuvalette gördüm” dedi.

Hostesin durumu fark etmesinin ardından kokpitteki yardımcı pilot Ryan Russell panikleyerek yalan söylemeye başladı. Russell, bu uygulamanın yeni bir güvenlik prosedürü olduğunu söylerken hostes buna inanmadı. Genç kadın iPad’in fotoğrafını çekerek durumu amirlerine bildirdi. Durumu mahkemeye taşıyan Steinaker sorumluların cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Öte yandan havayolu şirketi, “Southwest, uçakların tuvaletlerine kamera yerleştirmiyor. Bu konu ile ilgili bir açıklamamız ve yorumumuz yoktur” açıklamasını yaptı.

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