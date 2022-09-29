Mikrofonu kasırgadan korumak için prezervatif kullandı

TV kanalı NBC'de muhabir olarak görev yapan Kyla Galer, Florida'da yoğun sel ve yıkıma neden olan Ian Kasırgası'na ilişkin detayları sunduğu canlı yayının ardından sosyal medyanın gündemine oturdu.

'EVET BU SANDIĞINIZ ŞEY''

Kyla, mikrofonun ıslanmasını önleyerek ekipmanını korumak için ilginç bir yöntem tercih etti ve mikrofona prezervatif takarak canlı yayını sundu. Bunun izleyicilere ne kadar garip görünebileceğini fark etmiş olsa gerek ki yayın esnasında durumu açıkladı.

Doğrudan meraklı izleyicilerle konuşan muhabir "Evet bu sandığınız şey; yani bir prezervatif. Bu mikrofonları ıslatamayız ve bu yüzden ne gerekiyorsa yapmalıyız." diye konuştu.