Milli Dernekler Platformu BM’ye mektup gönderecek

Milli Dernekler Platformu, KKTC’nin 36. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız ambargonun son bulması, insanlık dışı bu davranışa son verilmesi ve yıllardır gasp edilen haklardan doğan mağduriyeti anlatmak adına Birleşmiş Milletler’e mektup göndereceğini bildirdi.

Rauf Denktaş ve Düşüncelerini Yaşatma derneği Başkanı Latif Akça’nın yaptığı yazılı açıklamaya göre, mektup bugün saat 11.00’de Ledra Palace sınır kapısında BM Genel Sekreteri António Guterres’e iletilmek üzere BM görevlisine teslim edilecek.

(BRT)