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Milyar dolarlık anlaşmalar yapıldı

Suudi Arabistan-BAE Koordinasyon Konseyinin ilk toplantısında "askeri, ekonomik, kalkınma" alanlarında milyarlarca dolarlık stratejik anlaşmalara imza atıldı. 

07 Haziran 2018 Perşembe 13:57
Milyar dolarlık anlaşmalar yapıldı

Suudi Arabistan-Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Koordinasyon Konseyinin ilk toplantısında "askeri, ekonomik, kalkınma" alanlarında milyarlarca dolarlık stratejik anlaşmalara imza atıldı. 

Suudi Arabistan'ın İhbariyye kanalında yayınlanan habere göre, iki ülke arasında ilki gerçekleştirilen konsey toplantısı kapsamında, ekonomik, askeri ve kalkınma alanlarında 44 ortak proje imzalandı.

Cidde'de düzenlenen imza törenine Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve BAE Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan katıldı. 

İki ülkedeki 139 resmi kurumdan 350 uzmanın bir yıl boyunca çalıştığı "Kararlılık Stratejisi" olarak isimlendirilen ortak entegrasyon vizyonuyla anlaşmaların hazırlandığı belirtildi.

Söz konusu anlaşmaların "ekonomi, bilgi-insan, siyaset, güvenlik ve askeri eksenlerde toplandığı" kaydedildi. 

Düzenlenen ilk toplantıda iki ülke arasındaki entegrasyonun güçlendirilmesi hedefiyle çeşitli alanlarda 20 protokole de imza atıldı. Toplantıda ayrıca, birçok stratejik projeye başlanacağı ve bu projeleri yakından izleyecek konseyin organizasyon yapısının belirlendiği aktarıldı. 

Toplantıda konuşan BAE Veliaht Prensi Al Nahyan, "Müstesna bir Arap entegrasyonu örneği yaratma konusunda tarihi bir fırsata sahibiz. Bütünleşmemiz, karşılıklı destek ve birliğimizle, kazanımlarımızı koruyabilir, ekonomimizi güçlendirebiliriz böylece halklarımız için daha iyi bir gelecek inşa edebiliriz." dedi. 

İki ülkenin özellikleri ve ortak noktalarına değinen Al Nahyan, iki ülkenin de genç nüfusa sahip olduğuna, gayri safi yurt içi hasılalarının bir trilyon dolara ulaştığına, yıllık ortak ihracat rakamının 750 milyar dolar, yıllık altyapı yatırımının da 150 milyar dolara ulaştığına dikkati çekti.

Stratejik projelerin uygulanması için de 60 ay süre tanındı. 

Suudi Arabistan-BAE Koordinasyon Konseyi, Mayıs 2016'da Cidde'de ilan edilmişti.

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