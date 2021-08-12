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Milyoner siyasetçi, ‘ayı sandığı’ kişiyi vurarak öldürdü

Rusya’da milyoner iş adamı ve siyasetçi Igor Redkin (55) ‘ayı sandığı’ bir kişiyi vurarak öldürdüğünü açıkladı.

12 Ağustos 2021 Perşembe 13:49
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Milyoner siyasetçi, ‘ayı sandığı’ kişiyi vurarak öldürdü

Redkin, basın kuruluşlarına yolladığı yazılı açıklamada, Kamçatka’daki Ozernovski köyündeki evinin yakınlarındaki çöp konteynerinin yanında bir ayı olduğunu sandığını ve hayvanı korkutmak amacıyla silahını alıp ateş ettiğini ifade etti. Bir ses duyduktan sonra dışarı çıkınca bir karartı gördüğünü ve ayı olduğunu düşünerek ateş ettiğini, ‘daha sonra bölgede yaşayan birinin silahla yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini’ öğrendiğini anlattı.

Açıklamaya göre hastanede hayatını kaybeden 30 yaşındaki adam Redkin’in tabancasından çıkan kurşunla ölmüştü.

Kamçata Yarımadası’ndaki çok sayıda şirketin ortağı ve Kamçatka Bölgesi Yasama Meclisi üyesi Redkin bölgenin en zengin isimlerinden biri.

Suçunu itiraf etmeye ve yargının vereceği kararı beklemeye karar verdiğini belirten Redkin, önceki gün polise giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Birleşik Rusya Partisi’ndeki üyeliğini askıya alan Redkin önümüzdeki ay Kamçata’da düzenlenecek seçimde aday olmaktan da vazgeçti.

İki yıla kadar hapis cezası verileceği öngörülen Redkin, soruşturma tamamlanıp dava süreci başlayana kadar iki ay süreyle ev hapsinde olacak.

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