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Milyonlarca kişi yoksullukla boğuşurken… Bir zirve için 40 tane aldılar!

Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesine ev sahipliği yapacak Papua Yeni Gine'nin, etkinliğe katılacak dünya liderlerinin kullanması için İtalya'dan 40 adet özel yapım lüks Maserati satın alması ülkede tepkilere neden oldu.

13 Ekim 2018 Cumartesi 09:34
Milyonlarca kişi yoksullukla boğuşurken… Bir zirve için 40 tane aldılar!

İtalya’dan satın alınan 40 adet Quattroporte model özel yapım araç, geçtiğimiz günlerde iki özel uçakla başkent Port Moresby’ye getirildi.

APEC toplantısına katılan liderler tarafından kullanıldıktan sonra maliyetleri telafi etmek için satılacağı açıklanan lüks araçların, ülkede insanlar zor durumda yaşarken alınmasının anlamsız olduğunu savunan vatandaşlar sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Tepkilere destek veren Kuzey Eyaleti Valisi Gary Juffa, “Ülke zaten sağlık, eğitim kanun ve nizam gibi birçok sorunla karşı karşıya. Ben, bunun zor durumdakilere bir tokat olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Filonun kullanıldıktan sonra satıldığında maliyetlerinin karşılanacağını ileri süren APEC Bakanı Justin Tkatchenko ise araçların hangi fiyatlardan satılması durumunda bunun gerçekleşeceğini açıklamadı.

Papua Yeni Gine’yle ilgili yazılar yazan Keith Jackson adlı bir blogger, ülke yoksulluk içindeyken liderlerin dünyaya farklı bir imaj vermeye çalıştığını öne sürerek, “Tüm bunlar, ülkede çocuk felci, sıtma ve verem gibi hastalıkların yeniden görülmeye başladığı, öğretmenlerin maaşlarını alamadığı ve sekiz milyon kişinin yoksulluğa sürüklendiği bir dönemde oluyor” dedi.

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