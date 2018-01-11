Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
113157
ALTIN
161.170
DOLAR
3.7988
STERLİN
5.1218
EURO
4.5381
"Bir kereden bir şey olmaz" demeyin, oluyor!
Bir tek sigara bile....
Çocuklarda konuşma bozukluklarına dikkat
Çocuklarda konuşma bozukluklarına dikkat
Erkeklerin kadınlara itiraf etmekten korktuğu 8 şey!
Erkeklerin kadınlara itiraf etmekten korktuğu...
Uçak yemeklerinin tatsız olmasının sebebi bilimsel
Uçak yemeklerinin tatsız olmasının sebebi...
Hızlı kilo vermek isteyenler protein tüketiyor
Hızlı kilo vermek isteyenler protein...

Milyonlarca yıllık kelebek fosilleri bulundu

Eski çağlardan kalma bir kayanın içinde kelebek ve güve fosilleri bulundu.

11 Ocak 2018 Perşembe 13:41
Milyonlarca yıllık kelebek fosilleri bulundu
banner10

Hollanda'daki Utrecht Üniversitesinden bilim adamlarının, Almanya'nın Hannover kentinden gelen ve milyonlarca yıllık olduğu belirtilen bir kayanın içinde "çok iyi korunmuş" kelebek ve güve fosilleri keşfettiği bildirildi.

Fosilleri bulunan bazı kelebek ve güvelerin, bugün hala yaşayan ve pipete benzer uzun bir dile sahip olan gruba ait olduğu belirtildi.

Araştırma ekibinden doktor Bas van de Schootbrugge, keşfin, hortum dilli kelebek grubunun evrimleşmesini yaklaşık 70 milyon yıl geriye götürdüğünü dile getirerek, "Bulgularımız, çiçeklerle bir arada evrim geçirdiği varsayılan bu grubun, aslında çok daha yaşlı olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Günümüzden yaklaşık 205 milyon ila 142 milyon yıl öncesi Jura döneminde dünyaya, havadan polen yakalamak için şekerli bir nektar üreten, kozalaklı ağaç gibi açık tohumlu bitkiler egemendi. İlkel böceklerin, 130 milyon yıl önce ilk çiçekli bitkiler çıkana kadar bu nektarla beslendiği düşünülüyor.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Difteri can almaya devam ediyor
Difteri can almaya devam ediyor
'Kandamlası' 150 yıl sonra açtı!
'Kandamlası' 150 yıl sonra açtı!
Ünlü porno yıldızı ölü bulundu!
Ünlü porno yıldızı ölü bulundu!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim