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Milyonları değil milyarları ilgilendiriyor! Önlem alınmazsa...

Şüpheli e-postalara dikkat edilmesi gerektiği, artık teknolojiyi kullanan herkes tarafından biliniyor. Fakat ABD'nin Dallas şehrindeki Southern Methodist University'de (SMU) yapılan yeni bir araştırma, şeytanın bile aklına gelmeyecek bir tehdidi su yüzüne çıkardı. Buna göre; klavyede yazarken tuşlardan çıkan ses, yakındaki bir cep telefonu kullanılarak kaydedilebilir ve kişisel bilgileriniz çalınabilir.

20 Ağustos 2019 Salı 11:55
Milyonları değil milyarları ilgilendiriyor! Önlem alınmazsa...

Southern Methodist University’ye bağlı Darwin Deason Siber Güvenlik Teknolojisi’nden araştırmacılar, bilgisayar klavyesinde yazı yazarken oluşan akustik sinyaller ya da ses dalgalarının, cep telefonlarıyla başarılı bir şekilde tespit edilebildiğini ortaya koydu. Telefonla alınan bu sesler ise işlenebilir ve maharetli bilgisayar korsanlarına hangi tuşlara basıldığını ve ne yazıldığını deşifre etme imkânı sağlayabilir.

Araştırmacılar, gürültülü bir toplantı odasında bile alışıldık klavye ve akıllı telefonlarla yazılan yazıların büyük bir kısmını çözmeyi başardı. Araştırmanın başyazarları arasında yer alan SMU Bilgisayar Bölümü’nden Doç. Eric C. Larson, “İnsanların yazdığı şeyleri yüzde 41 kelime doğruluk oranıyla elde edebiliyoruz. Bunu yüzde 41’in üzerine çıkarabiliriz” dedi.

SADECE BİRKAÇ SANİYE SÜRER

SMU Deason Enstitüsü Direktörü ve Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Mitch Thornton ise “Yazdığınız şeye ilişkin bilgiyi elde etmek sadece birkaç saniye alabilir” dedi. Thornton, akıllı telefon üreticilerinin en başa dönmeleri ve insanların bir akıllı telefonda bulunan sensörlerle ulaştıkları güvenlik ayarlarını geliştirmeleri gerektiğini belirtti.

‘Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies’ dergisinin haziran sayısında yayınlanan araştırmanın başyazarlarından Prof. Thornton, akıllı telefonlarda bulunan çok çeşitli sensörlerinin, ister masada dursun, ister cepte, bu tespitlerin yapılmasına olanak sağladığını ifade etti.

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Southern Methodist UniversityHaber
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