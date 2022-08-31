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Milyonluk tabloya göz çizdi!

Rusya'daki bir müzede sergilenen esere göz çizerek gündem olan bekçinin cezası belli oldu. Aleksandr Vasilyev adlı görevli, psikiyatrik yardım alacak ve 180 saatlik kamu hizmeti yapacak.

31 Ağustos 2022 Çarşamba 13:57
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Milyonluk tabloya göz çizdi!


Sovyetler Birliği’nin önde gelen sanatçılarından Anna Leporskaya’ya ait 'Üç Figür' isimli tabloya tükenmez kalemle göz çizerek gündem olan Rus güvenlik görevlisinin alacağı ceza belli oldu.

Aleksandr Vasilyev adlı görevli, psikiyatrik yardım alacak ve 180 saatlik kamu hizmeti yapacak.

63 yaşındaki Alexander Vasiliev, o gün yaşananları ve tabloya neden göz çizdiğini kamuoyunu ile paylaşmıştı. 

Yaklaşık 800 bin dolarlık tabloya zarar veren Vasiliev, “Yaptığım için tam bir ahmağım” demişti.

"TABLOLARI VE ÇİZİMLERİ HİÇ BEĞENMEMİŞTİM"

Ekaterinburg gazetesi E1’e konuşan Vasiliev, “Açıkçası o sergideki tabloları ve çizimleri hiç beğenmemiştim. Kötü bir izlenim bırakıyorlardı ve onlara bakmamaya çalışıyordum. İnsanların bu tablolara nasıl tepki verdiğini izledim” diye de konuşmuştu.

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