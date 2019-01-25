Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dünyanın ilk 'yapay zeka' oteli açıldı
Dünyanın ilk 'yapay zeka' oteli
Apple geri sayıma başladı! AirPods 2 geliyor...
Apple geri sayıma başladı!
Samsung Galaxy S10'da iki ekran birden olacak!
S10'da iki ekran birden olacak!
iPhone ekranları değişiyor! OLED teknolojisi için geri sayım...
iPhone ekranları değişiyor!
Fransa'dan Google'e 50 Milyon Euroluk Ceza
Google'e 50 Milyon Euroluk Ceza
banner40

Miras almak için balayında eşini öldürmek için tekneyi batırmış

Uluslararası kamuoyu 2017'de Karayipler'de yaşanan bir tekne kazasının tamamlanan soruşturmasını konuşuyor... İngiliz-Avustralyalı Lewis Bennett'in eşi Isabella Hellman'ı balayında kasten öldürdüğü ortaya çıktı. Polislerin kamuoyuna sunduğu fotoğraflarda Bennett'in Bahama açıklarında tekneye zarar verdiği ve Hellman'ın ölmesi için tekneyi batırdığı açıkça görülüyor.

25 Ocak 2019 Cuma 11:51
Miras almak için balayında eşini öldürmek için tekneyi batırmış

ABD, İngiltere ve Avustralya basını, 2017 yılının Mayıs ayında yaşanan bir deniz kazasını konuşuyor… Olay 2017’de Karayip’te Bahamalar açıklarında meydana gelmişti. Balayında tekne turu yapan Lewis Bennett ve Isabella Hellman’ın içinde bulunduğu tekne bilinmeyen bir sebeple batmış ve Hellman olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Zalim adam, eşinin evine sahip olmak için tekneyi kasten batırdı.

banner41
Zalim adam, eşinin evine sahip olmak için tekneyi kasten batırdı.

Olaydan kurtulan Bennett’in ise kısa bir süre sonra kasten tekneyi batırdığı iddia edilse de bu konu netlik kazanmadı. Fakat bugün kamuoyuyla paylaşılan fotoğraflarda balayına çıkan çiftin içinde bulunduğu teknenin yan tarafında derin bir balta izi keşfedildi. Uzmanlar batan geminin pencerelerinin de açık olduğunu ve bu sebeple daha hızlı battığını tespit etti. Soruşturmaya dahil olan FBI, Bennett’in Hellman’ın evine sahip olmak için böyle bir saldırı planladığı ihtimali üzerinde duruyor.

29 Ocak’ta Miami’de hakim karşısına çıkacak olan Bennett’e ömür boyu hapis cezası verilebilir.

banner22
Anahtar Kelimeler:
İngilizLewis Bennett
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunanistan’da tarihi adım
Yunanistan’da tarihi adım
Küresel Isınma Dünya haritasını nasıl değiştirecek?
Küresel Isınma Dünya haritasını nasıl değiştirecek?
İngiliz bira devi tüm içki markalarını Japon şirketine sattı
İngiliz bira devi tüm içki markalarını Japon şirketine sattı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim