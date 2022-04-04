Mısır arabulucu olmak istediğini iletti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın başkenti Moskova'da Arap Birliği’nin Rusya-Ukrayna krizini takip etmekten sorumlu Temas Grubu heyetini ağırladı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ın yanı sıra Mısır, Ürdün, Cezayir, Irak ve Sudan dışişleri bakanlarının da yer aldığı heyet, Lavrov ile Ukrayna-Rusya meselesini görüştü.

MISIR ARABULUCU OLMAK İSTİYOR

Uzun süren görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Rusya ile Ukrayna arasında arabulucu olmak istediklerini ifade ederek, “Biz Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan müzakereleri kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Askeri çatışmanın bir an önce sona erdirilmesi ve güven inşası için müzakerelerin başlatılması, menfaatler doğrultusunda müzakere sürecinin ilerlemesi için arabuluculuk çabalarına hazır olduğumuzu teyit ettik. Çatışmanın tüm taraflarını, sorunu çözmek için tırmanmayı ve askeri yöntemler kullanmayı bırakmaya çağırdık. Diplomatik bir çözüm ve erken diyalog çağrısında bulunduk” dedi.

“RUSYA'YA YAPTIRIMLAR BMGK'DA TARTIŞILMALI”

Avrupa Birliği (AB) ve ABD tarafından Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi mekanizmalarında tartışılması gerektiğini savunan Arap Birliği Genel Sekreteri Gayt ise, “ABD ve Avrupa Birliği tarafından yaptırımların ilan edilmesi ve uygulanması konusunda, Arap devletleri diyalog kurallarına bağlı kalmakta ve bu tür konuların her zaman BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu'nda tartışılması gerekir” ifadelerini kullandı.

PUTİN-ZELENSKİY GÖRÜŞMESİ OLACAK MI?

Konuşmasında Rus ve Ukrayna heyetleri arasında müzakerelerin sürdüğüne işaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “Ukrayna ve Rusya heyetleri arasında müzakereler çevrimiçi ortamda devam ediyor. Rusya, Ukrayna ile bir anlaşmaya varmak için tüm fırsatları kullanmayı hedefliyor. Başkan Putin'in de defalarca dile getirdiği gibi, Putin-Zelenskiy Zirvesi, heyetler arasındaki görüşmeden sonuç çıkınca gerçekleşebilir. Bu sonucun saptanması için böyle bir zirve yapılabilir” ifadelerini kullandı.