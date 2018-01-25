Mısır'da 2. Ramses'in heykeli müzeye taşındı

Mısır'da firavun 2. Ramses'in heykeli, ünlü Giza piramitlerinin yakınında yapılan Büyük Mısır Müzesi'ne taşındı.

Mısır Tarihi Eserler Bakanı Halid el-Anani, heykelin taşınması için düzenlenen törende yaptığı açıklamada, 2. Ramses heykelinin 82 ton ağırlığında olduğunu belirtti.

Anani, heykelin zarar görmemesi için özel bir kaplamayla muhafaza edildiğini, özel nakil araçlarıyla taşındığını ifade ederek, bu işlemlerin 13,6 milyon cüneyhe (yaklaşık 760 bin dolar) mal olduğunu söyledi.

Heykelin nakil törenine bazı Mısırlı bakanlar, yetkililer, yerli ve yabancı davetliler katıldı.

Mısır’ı M.Ö 1279-1213 tarihleri arasında yöneten 2. Ramses’in heykeli Mısır tarihinin en önemli eserlerinden birisi olarak kabul ediliyor. Heykel, 2006 yılında kendi adıyla anılan Kahire’nin Ramses Meydanı’ndan 30 kilometre uzağa, Giza’ya taşınmış ve yapımı yeni bitirilen Büyük Müze’nin 400 metre yakınına yerleştirilmişti.

Büyük Mısır Müzesi’nin yapımı bitirilen bölümünün bu yıl açılması bekleniyor.