Mısır'da Bent Piramidi ziyaretçilere açıldı

Kahire'nin yaklaşık 40 km güneyindeki Dahshur bölgesinde bulunan piramit, M.Ö. 2600'lü yıllarda Firavun Snefru tarafından inşa ettirilmişti.

Piramide, diğer piramitlerden farklı olarak eğimli şekilde yükselen yapısı nedeniyle, İngilizce eğik anlamına gelen Bent adı veriliyor.

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Tabandan 54 derecelik bir açıyla yükselen piramit yumuşak ve alüvyonlu bir maddeden inşa edildiği için, sağlamlığından endişe ediliyordu.

Ancak piramidin üst bölümünün açısının 43 dereceye düşürülmesi ile bu sorun ortadan kaldırıldı.