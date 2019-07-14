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Mısır'da Bent Piramidi ziyaretçilere açıldı

14 Temmuz 2019 Pazar 12:57
Mısır'da Bent Piramidi ziyaretçilere açıldı

Kahire'nin yaklaşık 40 km güneyindeki Dahshur bölgesinde bulunan piramit, M.Ö. 2600'lü yıllarda Firavun Snefru tarafından inşa ettirilmişti.

Piramide, diğer piramitlerden farklı olarak eğimli şekilde yükselen yapısı nedeniyle, İngilizce eğik anlamına gelen Bent adı veriliyor.

People walk in front of the Bent Pyramid. Photo: 13 July 2019Telif hakkıEPA

Tabandan 54 derecelik bir açıyla yükselen piramit yumuşak ve alüvyonlu bir maddeden inşa edildiği için, sağlamlığından endişe ediliyordu.

Ancak piramidin üst bölümünün açısının 43 dereceye düşürülmesi ile bu sorun ortadan kaldırıldı.

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