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Mısır'da idam kararı alındı

Mısır’da, Libya’da Hafter milisleri tarafından yakalanarak Mayıs 2019’da teslim edilen eski ordu mensubu Subay Aşmavi’nin de yer aldığı 37 kişi hakkında idam kararı verildi.

02 Mart 2020 Pazartesi 21:51
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Mısır'da idam kararı alındı

Mısır basınına göre, Kahire Ceza Mahkemesi’nde görülen ve kamuoyunda “Ensar Beyt-i Makdis” olarak bilinen davada, sanıklara 54 ayrı suçlama yöneltildi.

Bunlar arasında, “Temmuz 2014’te ülkenin batısındaki bir askeri kontrol noktasına saldırarak, burada aralarında subayların da yer aldığı 28 askeri öldürmek, Kahire’deki İtalyan Konsolosluğuna bombalı saldırı, ulusal güvenlik binasına saldırı, üst düzey bir yargı yetkilisine suikast girişimi” yer aldı.

Mısır ordusunda eski subay Hişam Aşmavi’ye, ayrıca “terör örgütü kurarak buna liderlik etmek, Filistinli Hamas ile istihbarat paylaşmak, kamu binalarına zarar, kasten ve planlayarak cinayet” suçlamaları isnat edildi.

İdam hükmü verilmeden önce mahkeme heyetinin müftüye danıştığı belirtilen haberlerde, söz konusu kararın nihai olduğu ve temyiz edilemeyeceği vurgulandı.

Libya’da Ekim 2018’de ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milisler tarafından Derne kentinde yakalandığı duyurulan terör zanlısı Mısırlı eski subay Hişam Aşmavi, Mayıs 2019’da Mısır’a teslim edilmişti.

Mısır’da özellikle Sina yarımadasında faaliyet gösteren Ensar Beyt-i Makdis isimli silahlı örgüt, Kasım 2014’te DEAŞ’a bağlılığını açıklamıştı.

(AA)

Anahtar Kelimeler:
MısırIdam
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