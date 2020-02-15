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MISIR'DA İLK YENİ TİP KORONAVİRÜS VAKASI TESPİT EDİLDİ

15 Şubat 2020 Cumartesi 11:09
MISIR'DA İLK YENİ TİP KORONAVİRÜS VAKASI TESPİT EDİLDİ
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Mısır Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk yeni tip koronavirüs vakasının tespit edildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, virüsün tespit edildiği kişinin yabancı olduğu ve hastanede karantina altına alındığı belirtildi.
Hastanın durumunun takip edildiği ve kendisiyle temas kurduğu öğrenilen kişilerin de 14 günlüğüne ikamet yerlerinde tedbir amaçlı tecrit edileceği kaydedilen açıklamada, virüsün tespit edildiği kişinin kimliğine ilişkin ise bilgi verilmedi.


Açıklamada ayrıca durum hakkında Dünya Sağlık Örgütü'ne bilgi verildiği ve gerekli tüm önlemlerin alındığı belirtildi. 
 Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) sonra Kovid-19 vakasının tespit edildiği ikinci Arap ülkesi oldu. 


ÖLÜ SAYISI 1381'E ÇIKMIŞTI
Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, biri Hong Kong’da olmak üzere Kovid-19 salgınında ölü sayısının 1381’e çıktığı, ülkede toplam Kovid-19 tespit edilen vaka sayısının 63 bin 851’e ulaştığı belirtilmişti.


Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.
İlk olarak Vuhan'da tespit edilen Kovid-19'un kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine DSÖ "acil durum" ilan etmişti. 

Son Güncelleme: 15.02.2020 13:28
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsMısır
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