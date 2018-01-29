Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
119680
ALTIN
163.353
DOLAR
3.7805
STERLİN
5.3106
EURO
4.6786
23 yaşında 32 dil konuşabiliyor!
23 yaşında 32 dil konuşabiliyor!
Yaşadığını ispatlamak için mezara girdi!
Yaşadığını ispatlamak için mezara girdi!
6 aylık azim!
6 aylık azim!
Grammy'ye Bruno Mars damgası!
Grammy'ye Bruno Mars damgası!
"Gribi doğal yollarla atlatmak mümkün"
"Gribi doğal yollarla atlatmak mümkün"

Mısır'da muhalifler seçim istemiyor

Muhalifler, mart ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmaması ve muhalif cephe kurulması çağrısı yaptı.

29 Ocak 2018 Pazartesi 13:26
Mısır'da muhalifler seçim istemiyor
banner10

Mısır'da, aralarında eski cumhurbaşkanı adayları ve Sayıştay Başkanının da bulunduğu muhalifler, mart ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmaması ve muhalif cephe kurulması çağrısı yaptı.

Eski cumhurbaşkanlığı adaylarından AbdulmunimEbu'lFutuh, Muhammed Enver Sedat, "Cumhurbaşkanlığı Ekibi Girişimi" Başkanı IsamHacci, eski Sayıştay Başkanı HişamCinina ile akademisyen Hazım Hüsni seçimlerin boykot edilmesiyle ilgili ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Seçimlerin meşruiyetini kaybettiğinin ilan edilmesi ve yapılmaması, Yüksek Seçim Komisyonunun çalışmalarının durdurulması ve ilerleyen dönemde atılacak adımları belirleyecek muhalif bir cephe kurulması" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Mısır makamları, "Korku havası oluşturulması, medyanın Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin yandaşlığını yapması ve adaylara programlarını açıklamaları için yeterli zaman tanınmaması" şeklindeki uygulamalardan dolayı, seçimlere yönelik müdahale ile suçlandı.

Mısır yönetiminden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Mısır cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu mart ayında yapılacak. Reel politik ve ülkenin içinde bulunduğu şartlara dikkati çeken gözlemciler, Sisi’nin kazanmasına kesin gözüyle baklılıyor.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'nin Filistin'e yardımını askıya alması protesto edildi
ABD'nin Filistin'e yardımını askıya alması protesto edildi
Rusya'nın İdlib'e hava saldırısında 11 sivil öldü
Rusya'nın İdlib'e hava saldırısında 11 sivil öldü
Aden'de çatışmalar yeniden başladı
Aden'de çatışmalar yeniden başladı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim