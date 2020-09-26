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Mısır'da Sisi karşıtı gösteriler devam ediyor

Mısır'da Sisi yönetimine yönelik protestolar yoğun baskılara rağmen devam ediyor. Giza kentindeki protestolarda 3 kişi polisin müdahalesi sonucu hayatını kaybetti.

26 Eylül 2020 Cumartesi 12:34
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Mısır'da Sisi karşıtı gösteriler devam ediyor

Mısır'da muhalif işadamı Muhammed Ali'nin çağrısıyla başlayan yönetim karşıtı gösteriler sürüyor.

"Öfke Cuması" olarak isimlendirilen eylemler kapsamında cuma namazının ardından başkent Kahire dahil ülkenin farklı kentlerinde gösteriler düzenlendi.

"Sisi'yi devireceğiz"

"Sisi defol" ve "Sisi'yi devireceğiz" şeklinde sloganlar atıldı. Polisin protestoculara müdahalesi sert oldu.

Giza'da 3 kişi hayatını kaybetti.

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi destekleyen "Darbeyi Ret ve Meşruiyet İçin Ulusal Koalisyonu", önceki gün Sisi karşıtı halk hareketinin yanında yer aldığını duyurmuştu. 

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