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Mısır'da tarihi keşif (19'uncu yüzyıldan bu yana bir ilk)

Mısır'da arkeologlar iyi korunmuş 30 antik lahit buldu. Bunun 19'uncu yüzyıldan bu yana bir ilk olduğu belirtiliyor.

22 Ekim 2019 Salı 11:09
Mısır'da tarihi keşif (19'uncu yüzyıldan bu yana bir ilk)

Mısır'ın güneyindeki Luksor'da keşfedilen 30 ahşap lahit Cumartesi günü Krallar Vadisi'nde sergilendi.

Mısır Tarihi Eserler Bakanı Halid El Enani içindeki mumyalarla birlikte iyi korunmuş durumda olan ahşap lahitleri Asasif gömütündeki kazı çalışmalarında bulduğunu açıkladı.

Bakan El Enani 19'uncu yüzyılın sonundan bu yana ilk kez içinde insan mumyaları olan bu kadar çok lahitin keşfedildiğini kaydetti. Bakan lahitlerin önümüzdeki yıl yeni açılan Büyük Mısır Müzesi'nde sergilenmesinin planlandığını söyledi.

Yetkililer lahitlerin kadın ve erkek ve çocuklar için hazırlandığını ve bundan yaklaşık 3 bin yıl önce kurulan 22'nci hanedanlığa ait olduğunu açıkladı. Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mustafa El Veziri mumyaların üst düzey rahipler ve yakınlarına ait olduğunun tahmin edildiğini söyledi.

Lahitlerin üzerindeki siyah, yeşil, kırmızı ve sarırenkli yılan, kuş ve lotus çiçeği süslemeleri halen görülebiliyor. Restoratör Salih Abdülcelil eserler üzerinde çok küçük onarım işlemleri gerçekleştirildiğini belirtti. Lahitlerin yakınında neredeyse hiç yerleşim yeri bulunmadığı için bu kadar iyi korunmuş olduğu tahmin ediliyor.

Krallar Vadisi'nde lahitlerin çıkarılması için çalışmalar bundan yaklaşık iki ay önce başlamıştı. Luksor'da 1881 ve 1898 yıllarında firavun mezarları tespit edilmişti. Arkeologlar 1891 yılında da rahiplere ait mumyalar bulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
MısırLahit
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