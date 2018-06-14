Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94541
ALTIN
198.067
DOLAR
4.6810
STERLİN
6.2813
EURO
5.4511
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor!
Erkekler dikkat: Bunu yaparken bir kez daha düşünün!
Erkekler dikkat!
Bu yöntem saç dökülmesini anında durduruyor!
Saç dökülmesini anında durduruyor!
Tatilinde online oyunlara dikkat!
Tatilinde online oyunlara dikkat!
Bu üçlüyü aynı anda yemeyin!
Bu üçlüyü aynı anda yemeyin!
banner34

Mısır'da yeni kabine göreve başladı

Mısır’da Abdulfettah es-Sisi’nin ikinci döneminde oluşturduğu hükümet üyeleri bugün Cumhurbaşkanının huzurunda anayasal yemini ederek göreve başladı. 

14 Haziran 2018 Perşembe 17:33
Mısır'da yeni kabine göreve başladı

Mısır’da Abdulfettah es-Sisi’nin ikinci döneminde oluşturduğu hükümet üyeleri bugün Cumhurbaşkanının huzurunda anayasal yemini ederek göreve başladı. 

Mısır devlet televizyonu tarafından açıklanan yeni kabinede Savunma ve İçişleri Bakanlarının da yer aldığı 12 bakanlıkta değişiklik yapıldığı bildirildi.

Savunma Bakanlığına General Sıdkı Subhi’nin yerine Cumhuriyet Muhafızları Komutanı General Muhammed Zeki, İçişleri Bakanı Megdi Abdulgaffar’ın yerine ise Muhammed Tevfik atandı. Dışişleri Bakanı Samih Şükri’nin ise görevine devam edeceği bildirildi. 

banner39
Cumhurbaşkanı Sisi geçen Perşembe günü Şerif İsmail hükümeti döneminin İskan Bakanı Mustafa Medbuli’yi yeni hükümeti kurmak için görevlendirmişti.

Cumhurbaşkanlığı görevine 2014 yılında başlayan Abdulfettah es-Sisi’nin birinci döneminde (2014-2018) iki ayrı hükümet kuruldu. İlk hükümet, geçici Cumhurbaşkanı Adli Mansur dönemi İskan Bakanı olan İbrahim Mihlib tarafından (Haziran 2014-Eylül 2015) kurulmuştu.

İkinci hükümet ise Şerif İsmail (Eylül 2015-Haziran 2018) tarafından kurulmuştu.

Yeni kabinede Savunma, İçişleri, Sivil Havacılık, Sağlık, Maliye, Ziraat, Yerel Kalkınma, Genel Sektör, Sanayi, Spor, Çevre ve İletişim bakanları değiştirildi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB, yenilenebilir enerji hedefini yükseltecek
AB, yenilenebilir enerji hedefini yükseltecek
Japonya, Kuzey Kore'ye kaçırılan vatandaşlarının iadesini istiyor
Japonya, Kuzey Kore'ye kaçırılan vatandaşlarının iadesini istiyor
Petrol fiyatlarının yüksek olmasından OPEC sorumlu
Petrol fiyatlarının yüksek olmasından OPEC sorumlu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim