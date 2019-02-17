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Mısır, firavun dönemine ait lahiti ABD’den geri alacak

Mısır'dan yasa dışı yollarla çıkarılarak ABD'de bir müzeye satılan firavun dönemine ait altın kaplama lahitin ülkeye iade edileceği belirtildi.

17 Şubat 2019 Pazar 10:30
Mısır, firavun dönemine ait lahiti ABD’den geri alacak

Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 1971 yılında yasa dışı yollarla ülkeden çıkarılan ve ABD’nin New York kentindeki Metropolitan Sanat Müzesi’ne satılan firavun dönemine ait altın kaplama lahitin geri alınacağı ifade edildi.

KARAR VERİLDİ

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Lahitin milattan önce birinci yüzyılda tanınmış bir rahibe ait olduğu belirtilen açıklamada, Manhattan bölge savcısına, eserin yurt dışına sahte belgelerle çıkarıldığını ispatlayan deliller sunulduğu, bunun üzerine lahitin Mısır’a iade edilmesine karar verildiği bildirildi.

Metropolitan Sanat Müzesi’nin cuma günü olayla ilgili bir özür yazısı gönderdiği ve eserin iadesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.

Mısır Tarihi Eserler Bakanlığından Ağustos 2017’de yapılan açıklamada, son 50 yılda yaklaşık 33 bin tarihi eserin kaybolduğu ifade edilmişti. AA

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Anahtar Kelimeler:
FiravunMısır
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