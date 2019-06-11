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Mısır İngiltere'den firavun Tutankhamun'un altın heykel başını istiyor

Mısır Dışişleri Bakanlığınca, milattan önce hüküm sürmüş firavun Tutankhamun'un altın heykel başı için Londra'da 4 Temmuz'da yapılacağı belirtilen müzayedenin durdurulması istendi.

11 Haziran 2019 Salı 09:28
Mısır İngiltere'den firavun Tutankhamun'un altın heykel başını istiyor
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Mısır yönetimi, İngiltere'ye, milattan önce 1334-1325 yıllarında hüküm süren firavun Tutankhamun'un altın heykel başı için temmuz ayında yapılacağı belirtilen müzayedenin durdurulması çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığınca, Tutankhamun'un altın kaplamalı heykel başının 4 Temmuz'da Londra'da gerçekleştirilecek bir müzayedede satılacağı yönünde yerel medyada çıkan haberlerin ardından açıklama yapıldı.

Londra'nın cevabı bilinmiyor

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Mısır'ın Londra Büyükelçiliğinin müzayedenin durdurulması ve heykelin Mısır'a iadesine ilişkin İngiltere Dışişleri Bakanlığıyla iletişime geçtiği ifade edilen açıklamada, Londra yönetiminin cevabına ilişkin bilgi verilmedi.

Konuyla ilgili müzayede salonu ve UNESCO ile de yazışmaların yapıldığı aktarılan açıklamada, mevcut yasalar çerçevesinde söz konusu tarihi eserde Mısır'ın hakkı olduğu vurgulandı.

Mısır medyasında çıkan haberlere göre, firavun Tutankhamun'un altın heykel başı, Londra'da 4 Temmuz'da yapılması planlanan bir müzayedede satışa sunulacak.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltereMısırFiravun
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